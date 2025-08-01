Новинки музыки / Yangi qo'shiqlar

Otush - Osmonga qarab mp3
Otush
Osmonga qarab
02:46
Umidaxon - Jajji Farishta mp3
Umidaxon
Jajji Farishta
03:05
Terlan Novxani, Ulug'bek Rahmatulleyev - Tonggi shamol (Badi seba) mp3
Terlan Novxani & Ulug'bek Rahmatulleyev
Tonggi shamol (Badi seba)
02:42
Avazbek Alimov - Onam bugun siz tug'ilgan kun mp3
Avazbek Alimov
Onam bugun siz tug'ilgan kun
04:19
Atakhanov - Ты же моя была mp3
Atakhanov
Ты же моя была
02:08
Q.zlar - Freestyle mp3
Q.zlar
Freestyle
01:45
Shod guruhi - Yurak 2 mp3
Shod guruhi
Yurak 2
04:12
Konsta - Ismim Sharif mp3
Konsta
Ismim Sharif
03:54
VIA Marokand - Modniy mp3
VIA Marokand
Modniy
02:51
Mashxurbek Yuldashev - Uchradi mp3
Mashxurbek Yuldashev
Uchradi
00:24
Sevdor Tohirov - Rayhonginam mp3
Sevdor Tohirov
Rayhonginam
03:42
Mashxurbek Yuldashev - Mensizginam mp3
Mashxurbek Yuldashev
Mensizginam
00:26

