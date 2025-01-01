Главная
Tohir Sodiqov
yangi mp3 qo'shiqlari
Tohir Sodiqov
Sen ketgandan beri (feat. Jasmin)
00:40
Tohir Sodiqov
Xatolaring kutarlar
03:32
Tohir Sodiqov
Popuri 2020
07:00
Tohir Sodiqov
Yoshligimda
03:01
Tohir Sodiqov
Undan Nimam Kam (2019)
03:11
Tohir Sodiqov
Sevgi
04:56
Tohir Sodiqov
Nahotki
04:32
Tohir Sodiqov
Asragin meni
03:29
Tohir Sodiqov
Shamol
04:57
Tohir Sodiqov
Eski shahar
04:30
Tohir Sodiqov
Albatta qaytgin
03:40
Tohir Sodiqov
Nega sen ket deding
04:06
Tohir Sodiqov
Esla
03:56
Tohir Sodiqov
Jazo
03:03
Tohir Sodiqov
Sen meni jonim
05:16
Tohir Sodiqov
Savol
05:01
Tohir Sodiqov
Nega nega
04:07
Tohir Sodiqov
Jonginam
03:52
Tohir Sodiqov
Allo
03:34
Tohir Sodiqov
Aralash
04:05
Tohir Sodiqov
Nega men sensiz
04:16
