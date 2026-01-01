Главная
Xurshid Rasulov
yangi mp3 qo'shiqlari
Xurshid Rasulov
Yonimda bo'lsang bas
03:37
Xurshid Rasulov
Birovning gulisan
04:32
Xurshid Rasulov
Yoshligimga qaytgim keladi (new version)
04:21
Xurshid Rasulov
Dilfuzani unutmadim
04:32
Xurshid Rasulov
Yoshligim suvda oqdi
03:50
Xurshid Rasulov
Bo'laveradi
04:37
Xurshid Rasulov
Qiz bor
04:21
Xurshid Rasulov
Kimlar bilan
03:38
Xurshid Rasulov
Chiroyli qiz
03:46
Xurshid Rasulov
Yonimda borsan
04:32
Xurshid Rasulov
Dadam yonimda bo'lsa
04:53
Xurshid Rasulov
Duo qilaylik
04:54
Xurshid Rasulov
Xotindan cho’chib
04:36
Xurshid Rasulov
Tulki
03:17
Xurshid Rasulov
Shu vatandan o'zga vatan yo'q
04:30
Xurshid Rasulov
Yoshlik (2022)
02:36
Xurshid Rasulov
To'ymagan to'ymas ekan
03:48
Xurshid Rasulov
Qoshi hilolim
03:32
Xurshid Rasulov
Umid yulduzi
04:07
Xurshid Rasulov
Onang sendan rozimikan
04:13
Xurshid Rasulov
Yigit boshin egmagin Xudo
06:18
