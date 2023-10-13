Главная
Mashxurbek Yuldashev yangi mp3 qo'shiqlari
Mashxurbek Yuldashev
Uchradi
00:24
Mashxurbek Yuldashev
Mensizginam
00:26
Mashxurbek Yuldashev
Sevolmadim (Bevafo 2)
03:42
Mashxurbek Yuldashev
Bevafo
03:34
Mashxurbek Yuldashev
Do’st (guitar version)
00:00
Mashxurbek Yuldashev
Yo’qlamaganlar
02:50
Mashxurbek Yuldashev
Tunu Kun Kabi
03:18
Mashxurbek Yuldashev
Unutma
03:46
Mashxurbek Yuldashev
Onam 2
03:18
Mashxurbek Yuldashev
Dilbar
03:36
Mashxurbek Yuldashev
Sog’indim
03:22
Mashxurbek Yuldashev
Holim xarob
03:41
Mashxurbek Yuldashev
Lol ayladi
03:12
Mashxurbek Yuldashev
Ona nolasi
04:25
Mashxurbek Yuldashev
&
Farhod Saidzod
Do’st top
03:02
Mashxurbek Yuldashev
Onam
03:41
Mashxurbek Yuldashev
Do’st
04:24
Mashxurbek Yuldashev
Kechaman
03:32
Mashxurbek Yuldashev
Hayot
03:49
Mashxurbek Yuldashev
Aldandimda
04:11
Mashxurbek Yuldashev
Ota Ona
03:22
Alisher Zokirov
&
Mashxurbek Yuldashev
Hali hayot oldinda
04:34
Mashxurbek Yuldashev
Tanamdan jon
03:57
Mashxurbek Yuldashev
Shukrona
02:47
Mashxurbek Yuldashev
Deymi
03:24
Mashxurbek Yuldashev
Farzand orzusi
04:39
Mashxurbek Yuldashev
Singlimga
03:33
Mashxurbek Yuldashev
Charchadim
03:36
Mashxurbek Yuldashev
Aylama
03:10
