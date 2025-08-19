Doston Ergashev - Onam MP3 (2025)
|Исполнитель:
|Doston Ergashev
|Песня:
|Onam
|Дата релиза:
|17 часов назад
|Битрейт:
|256 kbps
|Формат:
|MP3
|Размер:
|6.67 MB
|Продолжительность:
|03:37
|Жанр:
|#Поп-музыка
Orzularim qolib ketdi ololmayman
Men baribir bu dunyoda qololmayman
Dardlarimni aytgim kelar borolmayman
Men onamga aytolmagan so'zim qoldi
Ona siz yo'q huvillagan uylar qoldi
Dilxastaman kimdir ko'nglim olarmidi
Onam o'rnin o'nta ayol bosarmidi
Hayot biroz shoshmay tursang bo'larmidi
Men onamga aytolmagan so'zim qoldi
Onam yo'q huvillagan uylar qoldi
Men onamga aytolmagan so'zim qoldi
Ona sizga to'yolmagan ko'zim qoldi
Onajon Onajon
Ona sizga to'yolmagan ko'zim qoldi
Onajon Onajon
Men onamga aytolmagan so'zim qoldi
Sog'inganda izlab qolib ko'ylaklarin
Uy to'rida yaltirgan ziraklarin
Ishontirmay qolmadimi tilaklari
Men onamga aytolmagan so'zim qoldi
Ona siz yo'q yozilmagan sherim qoldi
To'lib ketdi yuragimda dardim marjon
Sog'inchlarda dil poraman og'riydi jon
Men onamga aytolmagan so'zim qoldi
Onam yo'q huvillagan uylar qoldi