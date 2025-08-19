Doston Ergashev - Onam MP3 (2025)

Фото песни Onam от Doston Ergashev
Исполнитель:
Песня:Onam
Дата релиза:17 часов назад
Битрейт:256 kbps
Формат:MP3
Размер:6.67 MB
Продолжительность:03:37
Жанр:#Поп-музыка
Doston Ergashev - Onam MP3 (2025) — слушайте онлайн или скачайте песню в формате MP3 с качеством 256 kbps, длительностью 03:37. Оригинальная версия, без рекламы.
Песня была опубликована 19.08.2025. Наслаждайтесь песней в отличном качестве!
Кириллица: Достон Ергашев - Онам

Orzularim qolib ketdi ololmayman
Men baribir bu dunyoda qololmayman
Dardlarimni aytgim kelar borolmayman
Men onamga aytolmagan so'zim qoldi


Ona siz yo'q huvillagan uylar qoldi
Dilxastaman kimdir ko'nglim olarmidi
Onam o'rnin o'nta ayol bosarmidi
Hayot biroz shoshmay tursang bo'larmidi


Men onamga aytolmagan so'zim qoldi
Onam yo'q huvillagan uylar qoldi
Men onamga aytolmagan so'zim qoldi
Ona sizga to'yolmagan ko'zim qoldi


Onajon Onajon 
Ona sizga to'yolmagan ko'zim qoldi
Onajon Onajon 
Men onamga aytolmagan so'zim qoldi

Sog'inganda izlab qolib ko'ylaklarin
Uy to'rida yaltirgan ziraklarin
Ishontirmay qolmadimi tilaklari
Men onamga aytolmagan so'zim qoldi

Ona siz yo'q yozilmagan sherim qoldi
To'lib ketdi yuragimda dardim marjon
Sog'inchlarda dil poraman og'riydi jon
Men onamga aytolmagan so'zim qoldi
Onam yo'q huvillagan uylar qoldi



