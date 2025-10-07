Ruxsora Otajonova - Baxtlimisan MP3 (2025)

Исполнитель:
Песня:Baxtlimisan
Дата релиза:1 день назад
Битрейт:256 kbps
Формат:MP3
Размер:1.46 MB
Продолжительность:00:46
Жанр:#Поп-музыка
Ruxsora Otajonova - Baxtlimisan MP3 (2025) — слушайте онлайн или скачайте песню в формате MP3 с качеством 256 kbps, длительностью 00:46. Оригинальная версия, без рекламы.
Песня была опубликована 07.10.2025. Наслаждайтесь песней в отличном качестве!
Кириллица: Руxсора Отажонова - Баxтлимисан

Baxtlimisan g'ururing bilan
Arzon sotgan taqidiring bilan
O’lganim yo’q kechganing bilan.
Men o’shaman sen kechib ketgan!

