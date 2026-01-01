Главная
Shoxruxbek Ergashev
Shoxruxbek Ergashev
Shoxruxbek Ergashev
yangi mp3 qo'shiqlari
Shoxruxbek Ergashev
Soxta mehribonlarim
03:11
Shoxruxbek Ergashev
Soxta mehribonlarim (Live)
03:11
Shoxruxbek Ergashev
Dadam bilan yonma-yon
04:37
Shoxruxbek Ergashev
Shiringina armonim
01:19
Shoxruxbek Ergashev
Onajon
08:02
Shoxruxbek Ergashev
ONA
01:34
Shoxruxbek Ergashev
Otangni qadriga yetgin birodar
03:35
Shoxruxbek Ergashev
Har kun yo'lim kutib turibdi onam
03:44
Shoxruxbek Ergashev
Musofir bolam
04:45
Shoxruxbek Ergashev
Xafa bo'lmay qo'ydim
04:04
Shoxruxbek Ergashev
Do'stlarim
04:09
Shoxruxbek Ergashev
Sanamey sanam (Cover)
03:13
Shoxruxbek Ergashev
Jonim Anam
02:02
Shoxruxbek Ergashev
Popuri
09:28
Shoxruxbek Ergashev
Yarashaylik
02:56
Shoxruxbek Ergashev
Sevarmidim
02:47
Shoxruxbek Ergashev
Alam ekan
04:33
Shoxruxbek Ergashev
Sevarmidim sani man
00:14
Shoxruxbek Ergashev
Onamning sochida oqlarni ko'rib
05:35
Shoxruxbek Ergashev
Men jimgina qolaverdim
03:14
Doston Ergashev
,
Shoxruxbek Ergashev
To'yiga borib kelamiz
04:03
