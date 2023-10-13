Главная
Тренды
Новинки
Исполнитель
Feruza Jumaniyozova
Новинки
Популярные
Инфо
Feruza Jumaniyozova yangi mp3 qo'shiqlari
Feruza Jumaniyozova
Мимигул
03:54
Feruza Jumaniyozova
Yor-yor
03:25
Feruza Jumaniyozova
Abdulloh
04:47
Feruza Jumaniyozova
Rashkim yomon
03:06
Feruza Jumaniyozova
Sevma yurak
03:21
Feruza Jumaniyozova
Hamma o'zicha
02:57
Feruza Jumaniyozova
Feruzabonu
04:09
Feruza Jumaniyozova
&
Dilso'z
Yurak
04:07
Feruza Jumaniyozova
Baland-baland
02:59
Feruza Jumaniyozova
Nadi
03:37
Feruza Jumaniyozova
Bog'bon
03:47
Feruza Jumaniyozova
Turkmancha
04:17
Feruza Jumaniyozova
Shaftoli
03:14
Feruza Jumaniyozova
Bodo
03:57
Feruza Jumaniyozova
Choki-choki
03:59
Feruza Jumaniyozova
Voy-voy lazgi
04:11
Feruza Jumaniyozova
Raks birkun
04:07
Feruza Jumaniyozova
Sani deb
03:10
Feruza Jumaniyozova
Yoqasan
03:02
Feruza Jumaniyozova
Sallam
04:27
Feruza Jumaniyozova
Abadiy bahor
04:44
Feruza Jumaniyozova
Birga emas
03:16
Feruza Jumaniyozova
Chak-chak
04:29
Feruza Jumaniyozova
Ona (2008)
05:04
Feruza Jumaniyozova
Sen shoxida
03:25
Feruza Jumaniyozova
Sevarim bor
05:13
Feruza Jumaniyozova
Kechir
04:27
Feruza Jumaniyozova
Davosi yoq
03:03
Feruza Jumaniyozova
Digi-digi
03:19
Feruza Jumaniyozova
Bormidi
03:31
Feruza Jumaniyozova
Padar
03:48
Feruza Jumaniyozova
Hoy bola
03:23
Feruza Jumaniyozova
San-san
03:48
Feruza Jumaniyozova
Bilmading
03:34
Feruza Jumaniyozova
Olmani tut
03:11
Feruza Jumaniyozova
Shoxdan-shoxga
03:39
Feruza Jumaniyozova
Daryo
04:03
Feruza Jumaniyozova
Ishqingda nayladi
03:35
Feruza Jumaniyozova
Zang-zangi
03:47
Feruza Jumaniyozova
Bolama oxshaydi
04:04
Feruza Jumaniyozova
Diyor
04:48
Feruza Jumaniyozova
Kattafan
04:18
Feruza Jumaniyozova
Shirin zabon
03:45
Feruza Jumaniyozova
Kel azizim
04:03
Feruza Jumaniyozova
Oh-ohe
03:34
Feruza Jumaniyozova
Ishonma
03:37
Feruza Jumaniyozova
Yalla Habibi
04:03
Feruza Jumaniyozova
Olmaga galing
06:18
Feruza Jumaniyozova
Charchmang
06:04
Feruza Jumaniyozova
Allohim
04:18
Feruza Jumaniyozova
Nima bor
04:19
Feruza Jumaniyozova
Ayollar
04:34
Feruza Jumaniyozova
Onajon (2005)
05:04
Feruza Jumaniyozova
Yondirding mani
07:10
Feruza Jumaniyozova
Chimildiq
05:36
Feruza Jumaniyozova
Raqqosa
03:31
Feruza Jumaniyozova
Gel-gelaqoy
03:54
Feruza Jumaniyozova
Ona (2006)
04:55
Feruza Jumaniyozova
Oy deb
03:47
Feruza Jumaniyozova
Ispancha
02:47
Feruza Jumaniyozova
Sahar otdim
04:08
Feruza Jumaniyozova
Ignadan ip
03:59
Feruza Jumaniyozova
Rano
03:27
Feruza Jumaniyozova
Xotira
04:24
Feruza Jumaniyozova
Ishq
04:05
Feruza Jumaniyozova
Shiragim
03:09
Feruza Jumaniyozova
Azizam
04:09
Feruza Jumaniyozova
Ovozing sani
04:05
Feruza Jumaniyozova
Asal
03:30
Feruza Jumaniyozova
Sahro
04:10
Feruza Jumaniyozova
Hijron
04:21
Feruza Jumaniyozova
Sensiz
03:29
Feruza Jumaniyozova
Ogalar
03:27
Feruza Jumaniyozova
Yoq-yoq
03:52
Feruza Jumaniyozova
Bildi yoki bilmadi
02:41
Feruza Jumaniyozova
Yurak
04:07
Feruza Jumaniyozova
Ba Hudo
03:42
Feruza Jumaniyozova
Amego
02:57
Feruza Jumaniyozova
Jonim
03:28
Feruza Jumaniyozova
Ozbegim
03:54
Feruza Jumaniyozova
Yigitlar
03:22
Feruza Jumaniyozova
Yor korgani
02:25
Feruza Jumaniyozova
Shab siyo
03:31
Feruza Jumaniyozova
Heli ah
04:09
Feruza Jumaniyozova
Onajon (2015)
03:54
Feruza Jumaniyozova
Shaydo bo'ldim
03:26
Feruza Jumaniyozova
Popuri
05:30
Feruza Jumaniyozova
Zang-zangina
03:46
Feruza Jumaniyozova
Voyeho
04:02
Feruza Jumaniyozova
Unutmang
03:40
Feruza Jumaniyozova
Tulporga
03:29
Feruza Jumaniyozova
Shabi siyo
03:31
Feruza Jumaniyozova
Sen
04:23
Feruza Jumaniyozova
Qo'rqinchli emas
05:06
Feruza Jumaniyozova
Qo'rqaman
03:51
Feruza Jumaniyozova
Pariman
03:42
Feruza Jumaniyozova
Olmoni tut
03:11
Feruza Jumaniyozova
Olmakga galing
06:18
Feruza Jumaniyozova
Onajonimsiz
04:55
Feruza Jumaniyozova
Nozi maro
03:24
DMCA
©
MUZFM.TV
2017-2025
Политика конфиденциальности
По всем вопросам пишите на:
muzfmuz.inc@gmail.com
MuzFm.TV
MuzFm.TV
00:00
/
00:00