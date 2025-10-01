Jaloliddin Ahmadaliyev - Tong otguncha MP3 (2025)
|Исполнитель:
|Jaloliddin Ahmadaliyev
|Песня:
|Tong otguncha
|Дата релиза:
|10 часов назад
|Битрейт:
|256 kbps
|Формат:
|MP3
|Размер:
|1.58 MB
|Продолжительность:
|00:50
|Жанр:
|#Поп-музыка
Yorga o'qilar nikoh kun botguncha
Turing yangalar ogoh tong otguncha
Yor barini biladi go'shangaga kiradi
Nima bo'lsa bo'ladi tong otguncha
Yurak kuyar jiz emas nafratim bor his emas
Endi sevganim emas tong otguncha
Tong otguncha Tong otguncha