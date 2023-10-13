Главная
Zulayho Boyxonova yangi mp3 qo'shiqlari
Zulayho Boyxonova
Azizim
03:54
Zulayho Boyxonova
Nozikligi shunchami
03:11
Zulayho Boyxonova
Gelosi man (Tojikcha)
03:48
Zulayho Boyxonova
Duk-Duk
03:23
Zulayho Boyxonova
Yor-yor (2022 version)
03:35
Zulayho Boyxonova
O'xshaydi-ku
04:08
Zulayho Boyxonova
Shifokorlar
02:01
Zulayho Boyxonova
Xorazm lazgisi
04:47
Zulayho Boyxonova
Hay-hay (radio edit)
03:33
Zulayho Boyxonova
Dilmurod
03:11
Zulayho Boyxonova
Tumarim
02:36
Zulayho Boyxonova
Zor qilma (New version)
03:32
Zulayho Boyxonova
Tabibim (New version)
02:58
Zulayho Boyxonova
Suyguvchi bormi (New version)
03:28
Zulayho Boyxonova
Sevolmayman (New version)
03:27
Zulayho Boyxonova
Bolishga bosh qo'ysam (New version)
02:56
Zulayho Boyxonova
Arabia
04:03
Zulayho Boyxonova
Ayirma (New version)
03:04
Zulayho Boyxonova
San-san
03:34
Zulayho Boyxonova
Kimnidur sevganmisan (New version)
03:32
Zulayho Boyxonova
Bo'lmasa bo'lmas (New version)
03:32
Zulayho Boyxonova
Tufayli
03:29
Zulayho Boyxonova
Yangi tanovor
04:05
Zulayho Boyxonova
Meniki emas
04:00
Zulayho Boyxonova
Alla
04:34
Zulayho Boyxonova
Boqib keting
03:39
Zulayho Boyxonova
Mani ko'nglim
02:53
Zulayho Boyxonova
Yurak tosh
03:45
Zulayho Boyxonova
O'zbegoyim
05:00
Zulayho Boyxonova
Ko'kcha
03:09
Zulayho Boyxonova
Ayol
03:18
Zulayho Boyxonova
Ko'rinur
03:24
Zulayho Boyxonova
O'zbekiston
03:39
Zulayho Boyxonova
Qolmadi
03:14
Zulayho Boyxonova
Ota
03:22
Zulayho Boyxonova
Ona
05:48
Zulayho Boyxonova
Позови меня с собой
04:18
Zulayho Boyxonova
Ko'z tutarman
03:45
Zulayho Boyxonova
Hayol
03:49
Zulayho Boyxonova
Shamol
03:23
Zulayho Boyxonova
Sevgilim
03:49
Zulayho Boyxonova
Kuy (poppuri)
04:11
Zulayho Boyxonova
Yallama (kuy)
03:24
Zulayho Boyxonova
Nechun
04:28
Zulayho Boyxonova
Inson
02:50
Zulayho Boyxonova
Dil oqadi
02:57
Zulayho Boyxonova
Sevgi
02:54
Zulayho Boyxonova
Malak
03:16
Zulayho Boyxonova
Un amore (ispan)
03:53
Zulayho Boyxonova
Baxt erur
03:37
Zulayho Boyxonova
Tabibim sen
02:56
Zulayho Boyxonova
Kimnidur sevganmisan
03:29
Zulayho Boyxonova
Padam (Fransuz)
03:26
Zulayho Boyxonova
Zor qilma
03:22
Zulayho Boyxonova
Rashk
03:41
Zulayho Boyxonova
O'rtadi
04:02
Zulayho Boyxonova
Gunox
03:06
Zulayho Boyxonova
Yonimga kel
03:09
Zulayho Boyxonova
Inson aziz
03:35
Zulayho Boyxonova
Kurash
02:37
Zulayho Boyxonova
Xitoycha
04:06
Zulayho Boyxonova
Sensiz yashab
03:18
Zulayho Boyxonova
O'ynotadur
04:50
Zulayho Boyxonova
Aziz diyor
04:17
Zulayho Boyxonova
Ey umri aziz
04:05
Zulayho Boyxonova
Salomatlik kerak
03:42
Zulayho Boyxonova
Tanovor
03:34
Zulayho Boyxonova
Bandari
03:13
Zulayho Boyxonova
Begim
03:18
Zulayho Boyxonova
Sumalak
03:02
Zulayho Boyxonova
Istaram
04:12
Zulayho Boyxonova
Hech kelmading
03:31
Zulayho Boyxonova
Sevasanmi endi dil
03:22
Zulayho Boyxonova
Bir qadam
03:26
Zulayho Boyxonova
Mag'rurginam
03:53
Zulayho Boyxonova
Ey yor
03:39
Zulayho Boyxonova
Tushimda ko'rsam edi
04:48
Zulayho Boyxonova
Dilimdagilar
04:03
Zulayho Boyxonova
Falak
03:49
Zulayho Boyxonova
Tilanchi yor
02:41
Zulayho Boyxonova
Diyorimsan
03:01
Zulayho Boyxonova
Bibihonim
03:47
Zulayho Boyxonova
Shodiyona
03:50
Zulayho Boyxonova
Mehnat axli
05:53
Zulayho Boyxonova
Ey ko'ngil
03:41
Zulayho Boyxonova
O'zbek o'g'li
05:12
Zulayho Boyxonova
Samarqand ushshog'i
05:07
Zulayho Boyxonova
Demang
03:08
Zulayho Boyxonova
O'zga yor
03:57
Zulayho Boyxonova
Hay-hay
05:03
Zulayho Boyxonova
Ne navo
05:28
Zulayho Boyxonova
Bino qo'yib
03:31
Zulayho Boyxonova
Hanuz
05:00
Zulayho Boyxonova
Sog'indim
06:02
Zulayho Boyxonova
Ehtiyoj
04:13
Zulayho Boyxonova
Ey do'st
04:29
Zulayho Boyxonova
Shirindur
04:20
Zulayho Boyxonova
Daromadi ushshoq
06:01
Zulayho Boyxonova
Ovvoramiz
03:44
Zulayho Boyxonova
Izlayman
03:52
