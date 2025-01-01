Главная
Yulduz Turdiyeva
yangi mp3 qo'shiqlari
Yulduz Turdiyeva
Sevgimiz boshqacha
00:46
Yulduz Turdiyeva
Sen bilan borman
03:20
Yulduz Turdiyeva
Kechir yurak
02:42
Yulduz Turdiyeva
Mehribonam
02:51
Yulduz Turdiyeva
Dilbar (Tojikcha)
02:44
Yulduz Turdiyeva
Ma hamey Irooni hasteem
03:48
Yulduz Turdiyeva
Opajon
03:18
Yulduz Turdiyeva
Guli-guli gul
02:42
Yulduz Turdiyeva
Jomano ranji
02:56
Yulduz Turdiyeva
Qaddi bolosha binet
03:23
Yulduz Turdiyeva
Nozlana
02:56
Yulduz Turdiyeva
Ajab shirin (Solo version)
03:03
Yulduz Turdiyeva
Salom-salom (Tojikcha)
03:31
Yulduz Turdiyeva
Salom-salom
03:31
Yulduz Turdiyeva
,
Aziz Yo'ldoshev
Libli guli
03:38
Yulduz Turdiyeva
Qurbonatman
03:01
Yulduz Turdiyeva
Yore mani
02:54
Yulduz Turdiyeva
Sizni ilk bor ko'rgan kunim
03:31
Yulduz Turdiyeva
Dugoshjon
04:02
Yulduz Turdiyeva
,
Aziz Yuldashev
Ажаб ширин
03:08
Yulduz Turdiyeva
Дугошжон
04:02
