Ulug'bek Yulchiyev
Ulug'bek Yulchiyev
Ulug'bek Yulchiyev yangi mp3 qo'shiqlari

Ulug'bek Yulchiyev - Sevgisi yolg'on mp3
Ulug'bek Yulchiyev
Sevgisi yolg'on
02:49
Ulug'bek Yulchiyev - Feruzabonu mp3
Ulug'bek Yulchiyev
Feruzabonu
03:33
Ulug'bek Yulchiyev - Alamlarim dor-u dor (cover) mp3
Ulug'bek Yulchiyev
Alamlarim dor-u dor (cover)
00:28
Ulug'bek Yulchiyev - Onajon mp3
Ulug'bek Yulchiyev
Onajon
03:39
Ulug'bek Yulchiyev - To'kilib To'kilib mp3
Ulug'bek Yulchiyev
To'kilib To'kilib
00:34
Gulinur, Ulug'bek Yulchiyev - Qaymog'im mp3
Gulinur & Ulug'bek Yulchiyev
Qaymog'im
03:29
Ulug'bek Yulchiyev - Qo'y boqqanim yaxshi edida mp3
Ulug'bek Yulchiyev
Qo'y boqqanim yaxshi edida
01:55
Ulug'bek Yulchiyev - Muattar mp3
Ulug'bek Yulchiyev
Muattar
03:11
Ulug'bek Yulchiyev - Suygenim Salam mp3
Ulug'bek Yulchiyev
Suygenim Salam
03:47
Ulug'bek Yulchiyev - Mast ayladi mp3
Ulug'bek Yulchiyev
Mast ayladi
02:38
Ulug'bek Yulchiyev - O Janim, O janim, Ashinaqa (Mayin esar Shabboda Lablaring murabboda) mp3
Ulug'bek Yulchiyev
O Janim, O janim, Ashinaqa (Mayin esar Shabboda Lablaring murabboda)
03:13
Ulug'bek Yulchiyev - Lablaring murabboda mp3
Ulug'bek Yulchiyev
Lablaring murabboda
03:12
Ulug'bek Yulchiyev - Mayin esar shabboda lablaring murabboda mp3
Ulug'bek Yulchiyev
Mayin esar shabboda lablaring murabboda
03:12
Ulug'bek Yulchiyev - Pulim ko'paysa mp3
Ulug'bek Yulchiyev
Pulim ko'paysa
03:29
Ulug'bek Yulchiyev - Boyniki mp3
Ulug'bek Yulchiyev
Boyniki
03:06