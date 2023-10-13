Главная
Ulug'bek Yulchiyev
Ulug'bek Yulchiyev yangi mp3 qo'shiqlari
Ulug'bek Yulchiyev
Sevgisi yolg'on
02:49
Ulug'bek Yulchiyev
Feruzabonu
03:33
Ulug'bek Yulchiyev
Alamlarim dor-u dor (cover)
00:28
Ulug'bek Yulchiyev
Onajon
03:39
Ulug'bek Yulchiyev
To'kilib To'kilib
00:34
Gulinur
&
Ulug'bek Yulchiyev
Qaymog'im
03:29
Ulug'bek Yulchiyev
Qo'y boqqanim yaxshi edida
01:55
Ulug'bek Yulchiyev
Muattar
03:11
Ulug'bek Yulchiyev
Suygenim Salam
03:47
Ulug'bek Yulchiyev
Mast ayladi
02:38
Ulug'bek Yulchiyev
O Janim, O janim, Ashinaqa (Mayin esar Shabboda Lablaring murabboda)
03:13
Ulug'bek Yulchiyev
Lablaring murabboda
03:12
Ulug'bek Yulchiyev
Mayin esar shabboda lablaring murabboda
03:12
Ulug'bek Yulchiyev
Pulim ko'paysa
03:29
Ulug'bek Yulchiyev
Boyniki
03:06
