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Музыка в тренде

Xojiakbar Ruzmetov - Yor ishqida
Xojiakbar Ruzmetov
Yor ishqida
03:13
Mirjalol Nematov - Endi manga gitara
Mirjalol Nematov
Endi manga gitara
02:54
Jaloliddin Ahmadaliyev - Kelganmikan
Jaloliddin Ahmadaliyev
Kelganmikan
04:05
Jaloliddin Ahmadaliyev - Chiroylisan
Jaloliddin Ahmadaliyev
Chiroylisan
04:57
Jaloliddin Ahmadaliyev - Yetmasmidi
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yetmasmidi
06:00
Muhammadziyo - Labidan
Muhammadziyo
Labidan
04:01
Jaloliddin Ahmadaliyev - Sog’inmadingmi
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sog’inmadingmi
02:44
Sevinch Ismoilova - Oy Momoni Bolasi
Sevinch Ismoilova
Oy momoni bolasi
03:22
Jaloliddin Ahmadaliyev - Ey go’zal
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ey go’zal
02:44
Muhammadziyo - Jana
Muhammadziyo
Jana
04:01

Лучшее за месяц

Jaloliddin Ahmadaliyev - Sog’inmadingmi
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sog’inmadingmi
02:44
Nilufar Usmonova - Erkalaydi
Nilufar Usmonova
Erkalaydi
04:00
Yulduz Usmonova - Ne Ma’lum
Yulduz Usmonova
Ne Ma’lum
04:18
Sardor Tairov - Naryog’i yo’q
Sardor Tairov
Naryog’i yo’q
03:37
Mirjalol Nematov - Ay yay yay
Mirjalol Nematov
Ay yay yay
03:38
Yorqinxoja Umarov - Topolmaysaney
Yorqinxoja Umarov
Topolmaysaney
02:38
Doston Ergashev - O’ylamadim 2
Doston Ergashev
O’ylamadim 2
03:36
Janob Rasul - Charchadim
Janob Rasul
Charchadim
03:24
Abror Dostov - Senga ham qaytguvchi dunyo yo’qmi do’st
Abror Dostov
Senga ham qaytguvchi dunyo
05:29
Oybek va Nigora - Qo’lingni ber
Oybek va Nigora
Qo’lingni ber
02:53

Топ недели

Sardor Tairov - Naryog’i yo’q
Sardor Tairov
Naryog’i yo’q
03:37
Janob Rasul - Charchadim
Janob Rasul
Charchadim
03:24
Ulugbek Rahmatullayev - Kelmadi (2023)
Ulugbek Rahmatullayev
Kelmadi (2023)
03:42
Yulduz Usmonova - Qora ko’zlar
Yulduz Usmonova
Qora ko’zlar
03:21
Jaloliddin Ahmadaliyev - Qo’qonlik
Jaloliddin Ahmadaliyev
Qo’qonlik
00:52
VIA Marokand - Yoronim
VIA Marokand
Yoronim
03:29
Botir Qodirov - Yo’q-yo’q
Botir Qodirov
Yo’q-yo’q
02:59
Dilnoz - Pamada
Dilnoz
Pamada
03:00
Shokir, Shaxriyor, Daler Ametist, Jaydario - SOQQA
Shokir, Shaxriyor, Daler
SOQQA
02:15
Yagzon guruhi - Kechirasiz senyorita
Yagzon guruhi
Kechirasiz senyorita
03:46

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