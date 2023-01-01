MuzFM.UZ - это ваши новости о музыке на узбекском языке! Наш сайт предлагает вам возможность слушать и оценивать узбекскую музыку в любое время. Мы основываемся на словах, произведениях и исполнителях, чтобы привнести в мир узбекской музыки свою оценку и влияние.
На нашем сайте вы найдете список узбекских исполнителей, тексты песен, новые треки и сведения об исполнителях. Кроме того, вы сможете погрузиться в новые тенденции узбекской музыки и открыть для себя свежие хиты.
MuzFM.UZ - это ваш источник новостей и событий узбекской музыки. Мы высоко ценим и пиарим узбекскую музыку и обращаемся к словам, творениям и исполнителям с уважением. Мы делаем нашу личную подачу в мир узбекской музыки, предоставляя вам возможность делиться своими впечатлениями и оценками.
MuzFM.UZ - ваш источник новостей о музыке на узбекском языке, чтобы вы могли оставаться в курсе событий и трендов музыкальной индустрии. Приходите на MuzFM.UZ и оцените узбекскую музыку, которую вы любите, и всегда обновляйтесь с нами!
Музыкальный портал с возможностью поиска, прослушивания и скачивания музыки. Современный дизайн и безупречная работа на любом устройстве делают использование сайта максимально простым и удобным..
Портал был запущен в июне 2017 года. Мы разработали, используя только самые лучшие и полезные функции, чтобы предложить любителям музыки действительно качественный и удобный сервис. Надеемся, что это вам понравится!
Скачать популярные песни и новые песни в формате mp3
Нажмите кнопку «Музыка» в строке меню, чтобы насладиться новыми песнями! Нажмите «В тренде», чтобы прослушать или скачать песни, которые сейчас в тренде!
Качественный узбекский музыкальный портал
На этой странице вы можете найти 10 лучших песен, 10 лучших песен месяца и 10 лучших песен недели. В ползунке в верхней части страницы вы можете легко смотреть и скачивать последние узбекские видеоклипы онлайн бесплатно.
Внизу сайта находится карусель последних песен На сайте размещены последние 15 загруженных песен
Дизайн нашего сайта адаптивный.Имеет удобный пользовательский интерфейс на компьютерах и смартфонахВозможность легко слушать и скачивать песни на телефонах Android, iOS.