Alisher Uzoqov
yangi mp3 qo'shiqlari
Alisher Uzoqov
Oshiqman
00:28
Alisher Uzoqov
Unutma meni
03:25
Alisher Uzoqov
Unutma mani
03:25
Afruza
,
Alisher Uzoqov
Tushim
03:18
Afruza
,
Alisher Uzoqov
Sog'inib
03:21
Rayhon
,
Alisher Uzoqov
Yodingdami
03:47
Alisher Uzoqov
Ota (monolog)
04:40
Alisher Uzoqov
O'tgusidir
03:32
Alisher Uzoqov
O’tgusidir
03:32
Alisher Uzoqov
,
Nilufar
Tilim qursin
03:58
Alisher Uzoqov
Kerak emas menga
03:21
Alisher Uzoqov
Oshiq yurak
03:22
Alisher Uzoqov
Nahotki shu
04:07
Alisher Uzoqov
Mubtaloman
03:04
Alisher Uzoqov
Hi-Fi bola
03:13
Alisher Uzoqov
Do'st
03:56
Alisher Uzoqov
Dildor
03:04
Alisher Uzoqov
,
Farangiz
Take my heart back(cover version)
02:55
Alisher Uzoqov
Позови меня (cover version)
02:44
Alisher Uzoqov
,
Shadisha & Sherzod Bek
Nahotki
03:30
Ziyoda
,
Alisher Uzoqov
Kichkina xo'jayin
03:51
