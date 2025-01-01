Главная
Abduvali Rajabov
yangi mp3 qo'shiqlari
Abduvali Rajabov
Sen yonimda
03:49
Abduvali Rajabov
O'rgatib qo'yma
03:15
Abduvali Rajabov
Yondir
03:35
Abduvali Rajabov
Hafa qilding
03:35
Abduvali Rajabov
Unut meni (Remix)
03:08
Abduvali Rajabov
Chaki-chaki
03:47
Abduvali Rajabov
Onam
03:44
Abduvali Rajabov
Sensiz
04:02
Abduvali Rajabov
Bir juft yurak
04:23
Abduvali Rajabov
Unut meni
05:22
Abduvali Rajabov
Dunyo
03:58
Abduvali Rajabov
Bevafo yor
04:29
Abduvali Rajabov
Ozoda
03:04
Abduvali Rajabov
Yor-yor
03:47
Abduvali Rajabov
Onajon
04:00
Abduvali Rajabov
Onajon (soundtrack)
04:30
Abduvali Rajabov
Arazlamang
03:45
Abduvali Rajabov
Yor yor
03:45
Abduvali Rajabov
Salom
04:07
Abduvali Rajabov
Sensiz (slow)
04:02
Abduvali Rajabov
Shikasta
03:29
