Shaxrudiy - Dunyo bu 2 MP3 (2025)

Исполнитель:
Песня:Dunyo bu 2
Дата релиза:3 дня назад
Битрейт:256 kbps
Формат:MP3
Размер:8.44 MB
Продолжительность:04:35
Жанр:#Поп-музыка
Shaxrudiy - Dunyo bu 2 MP3 (2025) — слушайте онлайн или скачайте песню в формате MP3 с качеством 256 kbps, длительностью 04:35. Оригинальная версия, без рекламы.
Песня была опубликована 28.08.2025. Наслаждайтесь песней в отличном качестве!
Кириллица: Шаxрудий - Дунё бу 2

G'amlari quvonchdan ziyoda
G'urbatli dunyo bu g'urbatli
Bahosi zar ila tilloda 
Ey qimmatli dunyo bu qimatli

