Shaxrudiy - Dunyo bu 2 MP3 (2025)
|Исполнитель:
|Shaxrudiy
|Песня:
|Dunyo bu 2
|Дата релиза:
|3 дня назад
|Битрейт:
|256 kbps
|Формат:
|MP3
|Размер:
|8.44 MB
|Продолжительность:
|04:35
|Жанр:
|#Поп-музыка
G'amlari quvonchdan ziyoda
G'urbatli dunyo bu g'urbatli
Bahosi zar ila tilloda
Ey qimmatli dunyo bu qimatli