Ozodbek Nazarbekov
yangi mp3 qo'shiqlari
Ozodbek Nazarbekov
Uyg'on o'glim
00:42
Ozodbek Nazarbekov
Yuragimgacha
03:21
Ozodbek Nazarbekov
Nimam Yoqmaydi
00:50
Ozodbek Nazarbekov
El-yurt tashvishidir, mening tashvishim
03:38
Ozodbek Nazarbekov
Sizga ta'zim, shifokorlar
04:19
Ozodbek Nazarbekov
O'zbek-tojik
03:42
Ozodbek Nazarbekov
Inson qasidasi
08:17
Gulsanam Mamazoitova
,
Ozodbek Nazarbekov
Xush kelding, Navro'z!
05:16
Ozodbek Nazarbekov
Go'zal hayot
06:39
Ozodbek Nazarbekov
,
Maxset O'temuratov
Opa
04:32
Ozodbek Nazarbekov
Bizni avf et
06:31
Ozodbek Nazarbekov
Tojdor Balo
06:31
Ozodbek Nazarbekov
Bizlarni avf et
06:31
Ozodbek Nazarbekov
Meni kuchliroq sev
04:33
Ozodbek Nazarbekov
Ovoz beramiz (Shahzoda, Munisa Rizayeva, Rayhon)
04:05
Ozodbek Nazarbekov
Siz onamga o'xshab keling
04:33
Ozodbek Nazarbekov
Yonimda
04:03
Ozodbek Nazarbekov
Otam
04:32
Ozodbek Nazarbekov
Beparvo
03:16
Ozodbek Nazarbekov
Layli
03:15
Ozodbek Nazarbekov
Barkamol avlod
04:58
