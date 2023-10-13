Unknown Artist
Исполнитель
Unknown Artist
Новинки Популярные Инфо

Unknown Artist yangi mp3 qo'shiqlari

Ozodbek Nasimov - Vadasida turolmaganlar mp3
Unknown Artist
Vadasida turolmaganlar
02:42
Tabassum Davronova - Bomba mp3
Unknown Artist
Bomba
03:16
Shaxrudiy Janoblari - Yigitning mardi sinmaydi mp3
Unknown Artist
Yigitning mardi sinmaydi
05:39
Oydin Jorayeva - Sevgi deya mp3
Unknown Artist
Sevgi deya
03:30
Shaxrudiy Janoblari - Men o'zimni yedim bolam sen bechora bo'lmagin deb (Musofir) mp3
Unknown Artist
Men o'zimni yedim bolam sen bechora bo'lmagin deb (Musofir)
03:56
Shaxrudiy Janoblari - Musofir dardi mp3
Unknown Artist
Musofir dardi
03:56
Layli va Majnun - Xasta yurak mp3
Unknown Artist
Xasta yurak
03:48
Shaxrudiy Janoblari - O'ylama mp3
Unknown Artist
O'ylama
04:42
Shaxrudiy Janoblari - O'tdi sendan zo'rlar ham o'lmayman deb o'ylama mp3
Unknown Artist
O'tdi sendan zo'rlar ham o'lmayman deb o'ylama
04:42
Samandar Ergashev - Kapalakcham mp3
Unknown Artist
Kapalakcham
03:57
Shaxrudiy Janoblari - O'ynashmang yigitning omadi bilan mp3
Unknown Artist
O'ynashmang yigitning omadi bilan
05:09
Shaxrudiy Janoblari - O'lmayman deb o'ylama mp3
Unknown Artist
O'lmayman deb o'ylama
01:04
Shaxrudiy Janoblari - O'ynashma mp3
Unknown Artist
O'ynashma
03:47
Mister Qaxa - Qaranglar mp3
Unknown Artist
Qaranglar
02:58
Shaxrudiy Janoblari - Asrab Yur mp3
Unknown Artist
Asrab Yur
01:05
Shaxrudiy Janoblari - Dunyo bu 2 mp3
Unknown Artist
Dunyo bu 2
00:34
Shaxrudiy Janoblari - Yigit omadi mp3
Unknown Artist
Yigit omadi
03:50
Xusanboy Omonboyev - Madinam mp3
Unknown Artist
Madinam
04:17
Shaxrudiy Janoblari - Yo'qdur mp3
Unknown Artist
Yo'qdur
01:47
Shaxrudiy Janoblari - Omad ketsa mp3
Unknown Artist
Omad ketsa
04:27
Shaxrudiy Janoblari - Ota Ona G'animatdir mp3
Unknown Artist
Ota Ona G'animatdir
04:37
Shaxrudiy Janoblari - Ona asrolmadim seni dardlardan mp3
Unknown Artist
Ona asrolmadim seni dardlardan
04:03
Shaxrudiy Janoblari - Kafanda ketasan choponda emas mp3
Unknown Artist
Kafanda ketasan choponda emas
04:09
Shaxrudiy Janoblari - Dunyo bu mp3
Unknown Artist
Dunyo bu
04:09
Samandar Ergashev - Sevmay o'lay mp3
Unknown Artist
Sevmay o'lay
03:35
Shaxrudiy Janoblari - Ona asrolmadim mp3
Unknown Artist
Ona asrolmadim
04:03
Jonibek - Sevmayman ona 2 mp3
Unknown Artist
Sevmayman ona 2
03:48
Jasurbek Mirzajonov - Nomahramimsan mp3
Unknown Artist
Nomahramimsan
04:03
Sevara Soliyeva - Xop de mp3
Unknown Artist
Xop de
02:48
King Macarella - Yor Yor (Original Mix) x Aleesher mp3
Unknown Artist
Yor Yor (Original Mix) x Aleesher
02:42
ROCKET_A - Ishim yo'q mp3
Unknown Artist
Ishim yo'q
02:57
Umar Jumaniyozov - Qanotimsan ukam mp3
Unknown Artist
Qanotimsan ukam
03:43
Mister Qaxa - Gapirma nodon mp3
Unknown Artist
Gapirma nodon
03:06
Layli va Majnun - Yomg'ir yog'ar mp3
Unknown Artist
Yomg'ir yog'ar
03:32
Sherzodbek Shoraxmedov - Men o'zim mp3
Unknown Artist
Men o'zim
02:49
Mirqosim Jalolov - Onam mp3
Unknown Artist
Onam
02:54
Ravshanbek Tojimatov - Ko'ringin go'zalim mp3
Unknown Artist
Ko'ringin go'zalim
04:22
Mirqosim Jalolov - Sog'inasan mp3
Unknown Artist
Sog'inasan
03:27
Muzaffar Olimov - Bari endi bekor mp3
Unknown Artist
Bari endi bekor
04:02
Samandar Ergashev - Gulilola mp3
Unknown Artist
Gulilola
03:39
Layli va Majnun - Kelinchak mp3
Unknown Artist
Kelinchak
03:36
Mekan Begnazarov - So'ydim mp3
Unknown Artist
So'ydim
03:04
Mexroj Xusanov - Onajon siz yig'lamang mp3
Unknown Artist
Onajon siz yig'lamang
01:10
John Nosirov - Kim ayt mp3
Unknown Artist
Kim ayt
03:28
Rustam Ollaquliyev - Sog'indim mp3
Unknown Artist
Sog'indim
04:49
Obid Jumayev - Baravar mp3
Unknown Artist
Baravar
04:19
Nodirbek Xushvaqtov - Tuproq boʻlamiz mp3
Unknown Artist
Tuproq boʻlamiz
04:26
Sherzodbek Jonibekov - Omad shou mp3
Unknown Artist
Omad shou
02:55
Jasurbek Mirzajonov - Ichdim mp3
Unknown Artist
Ichdim
03:31
Xusniddin Muxammed - Voy sani lablaring mp3
Unknown Artist
Voy sani lablaring
02:17
Obidshox - Oy bo'lsa mp3
Unknown Artist
Oy bo'lsa
04:24
Obid Jumayev - Kelar yor mp3
Unknown Artist
Kelar yor
03:17
Obid Jumayev - Olam gado mp3
Unknown Artist
Olam gado
04:02
Sulaymon Yangiboyev - Tikon gul mp3
Unknown Artist
Tikon gul
03:21
Noker Meretov - Dilbarim mp3
Unknown Artist
Dilbarim
03:31
Suxrob Xamdamov - G'animatim onajon mp3
Unknown Artist
G'animatim onajon
04:28
Shoxbos - Umr juda qisqadur mp3
Unknown Artist
Umr juda qisqadur
03:57
Ravshanbek Tojimatov - Onam mp3
Unknown Artist
Onam
02:49
Muzaffar Olimov - To'ying qachon deydilar mp3
Unknown Artist
To'ying qachon deydilar
02:44
Malak Siymo - Modar mp3
Unknown Artist
Modar
04:46
Mehrangiz Hamroqulova - Ko'ngil mp3
Unknown Artist
Ko'ngil
03:51
Zafarbek Qalandarov - Lablari bolim mp3
Unknown Artist
Lablari bolim
03:09
Sherzodbek Jonibekov - Alvido mp3
Unknown Artist
Alvido
04:08
Malika Nazirkulova - Yurak mp3
Unknown Artist
Yurak
03:42
Xurshida Eshniyazova - Bo'p qoldimmi yomon mp3
Unknown Artist
Bo'p qoldimmi yomon
04:22
Shahzodbek Bekmurodov - Topilmas mp3
Unknown Artist
Topilmas
04:26
Muhammadjon Aliboyev - Nima qoldi o’rtamizda mp3
Unknown Artist
Nima qoldi o’rtamizda
03:51
Obid Jumayev - Uzun-uzun sochli qizlar mp3
Unknown Artist
Uzun-uzun sochli qizlar
02:53
Jayxunbek Tillayev - Alvido mp3
Unknown Artist
Alvido
05:15
Sarvinoz Norqobilova - Легенда mp3
Unknown Artist
Легенда
02:55
OrzuMurod - Charchadim mp3
Unknown Artist
Charchadim
03:21
Jurabek Davronov - Onajon omon bulsangiz mp3
Unknown Artist
Onajon omon bulsangiz
03:12
Shahzodbek Bekmurodov - Jaloliddinman mp3
Unknown Artist
Jaloliddinman
00:00
Sherzodbek Jonibekov - Payqamaymiz mp3
Unknown Artist
Payqamaymiz
00:00
Muxriddin Amirov - Sendan keyin mp3
Unknown Artist
Sendan keyin
00:00
Sanjarbek Hamzayev - O'zgarib ketma do'stim mp3
Unknown Artist
O'zgarib ketma do'stim
03:26
Karimjon Rasulov - Akam mp3
Unknown Artist
Akam
03:05
Qodir Mominov - Samarqandlik boy qiz mp3
Unknown Artist
Samarqandlik boy qiz
03:37
Rayyona - Meni juda sog'inibsiza mp3
Unknown Artist
Meni juda sog'inibsiza
03:58
Sunnatillo Dostov - Jamalak soch mp3
Unknown Artist
Jamalak soch
03:11
Umid guruhi - Nexia 2 legenda mp3
Unknown Artist
Nexia 2 legenda
03:35
Samandar Ergashev - Hamon sevaman mp3
Unknown Artist
Hamon sevaman
03:25
Layli va Majnun - Duk-duk mp3
Unknown Artist
Duk-duk
03:27
Mexroj Xusanov - Hoji aka mp3
Unknown Artist
Hoji aka
03:28
Jasurbek Ubaydullayev - Manga gitara mp3
Unknown Artist
Manga gitara
02:55
John Nosirov - O'lim faqat mp3
Unknown Artist
O'lim faqat
02:52
Zamzama - Kerakmas mp3
Unknown Artist
Kerakmas
03:17
Layli va Majnun - Mazzali mp3
Unknown Artist
Mazzali
03:28
Sherzodbek Jonibekov - Bitta dado deb qo'ying mp3
Unknown Artist
Bitta dado deb qo'ying
03:40
Sherzodbek Jonibekov - Dado mp3
Unknown Artist
Dado
03:40
Ozodbek Nasimov - Odamlar mp3
Unknown Artist
Odamlar
03:19
Nasiba Abdullayeva - Xayol mp3
Unknown Artist
Xayol
05:31
Maxfuza Davronova, Oybek Teshaboyev - Olisdasiz mp3
Unknown Artist
Olisdasiz
02:50
Krystal Ansambl - Yangi yil mp3
Unknown Artist
Yangi yil
02:19
Layli va Majnun - Sevgi fazosi (Cover) mp3
Unknown Artist
Sevgi fazosi (Cover)
04:01
Zardiyana - Olov yonar mp3
Unknown Artist
Olov yonar
03:56
Layli va Majnun - Yomg'ir yog'ar mp3
Unknown Artist
Yomg'ir yog'ar
03:32
Zulaykho Mahmadshoeva - Ba Kas Namegum mp3
Unknown Artist
Ba Kas Namegum
04:02
Jasurbek Mirzajonov - Adashdim mp3
Unknown Artist
Adashdim
03:37
Zamzama - Viloyatlikmisan mp3
Unknown Artist
Viloyatlikmisan
03:15