Muzaffar Mirzarahimov
yangi mp3 qo'shiqlari
Muzaffar Mirzarahimov
Guli
04:00
Muzaffar Mirzarahimov
Atirgulim
03:19
Muzaffar Mirzarahimov
O'ylamading-a
03:08
Muzaffar Mirzarahimov
Jiydalar
02:31
Muzaffar Mirzarahimov
Yarim umrim
04:35
Muzaffar Mirzarahimov
Alam
03:33
Muzaffar Mirzarahimov
Yana-yana
04:15
Muzaffar Mirzarahimov
Tarjimon
03:32
Muzaffar Mirzarahimov
Lolajon
03:33
Muzaffar Mirzarahimov
,
Nilufar
Yuragim jim
04:36
Muzaffar Mirzarahimov
Mohira
03:01
Muzaffar Mirzarahimov
,
Gavhar Zokirova
Dunyo
03:28
Muzaffar Mirzarahimov
Yonimda qol
04:48
Muzaffar Mirzarahimov
,
Nilufar
Yuragim Jim
04:39
Muzaffar Mirzarahimov
Hayajonlanaman
03:50
Muzaffar Mirzarahimov
Shamollar
03:17
Muzaffar Mirzarahimov
Oh dedim
03:48
Muzaffar Mirzarahimov
Ohu koz
03:45
Muzaffar Mirzarahimov
Qora-qora
03:12
Muzaffar Mirzarahimov
Bugun
03:09
Muzaffar Mirzarahimov
Eslagin
03:28
