Sharof Muqimov yangi mp3 qo'shiqlari
Sharof Muqimov
Ketdi
03:12
Nodirabegim Kenjayeva
&
Sharof Muqimov
Sochlari mayda
03:28
Sharof Muqimov
Madina
04:53
Sharof Muqimov
Esingda tursin
03:53
Sharof Muqimov
Musofirlikda
04:23
Sharof Muqimov
Xayr, maktabim
04:00
Sharof Muqimov
Xayr Maktabim
04:00
Sharof Muqimov
Bevafo
04:13
Sharof Muqimov
Voy-voy
03:18
Sharof Muqimov
Jonam turo
03:32
Sharof Muqimov
Va'dalari yolg'on ekan (Remix)
03:22
Sharof Muqimov
Popuri (Yuriy Shatunov ijodidan)
05:15
Sharof Muqimov
Leylam
03:40
Sharof Muqimov
Popuri (2020)
03:56
Sharof Muqimov
Ayolni urma
04:55
Sharof Muqimov
Popuri
03:56
Sharof Muqimov
Man shaydo
03:47
Sharof Muqimov
Vadalari yolgon ekan
03:51
Sharof Muqimov
Sevgimni avayla
04:14
Sharof Muqimov
Asta kel
03:50
Sharof Muqimov
Qora ko'zlar (Acoustic version)
04:11
Sharof Muqimov
Qora ko`zlar (Acoustic Version)
04:00
Sharof Muqimov
Vadasida turmadi yor
04:02
Sharof Muqimov
Qora ko'zlar
04:08
Sharof Muqimov
Javob Ber
03:45
Sharof Muqimov
Xayollaring olay
03:45
Sharof Muqimov
&
Sevinch Mo'minova
Ishongin
03:39
Sharof Muqimov
Shoira
04:14
Sharof Muqimov
Restoran
03:19
Sharof Muqimov
Boja bo'lamiz
03:16
Sharof Muqimov
Tungi mexmon
03:22
Sharof Muqimov
Yolvorib boraman ortingdan
03:41
Sharof Muqimov
Sen hayolimsan (remix)
03:25
Sharof Muqimov
Keragi yo'q
03:54
Sharof Muqimov
Chiroylisan (remix)
03:35
Sharof Muqimov
Hayotim sen bilan
03:34
Sharof Muqimov
Bembi
03:39
Sharof Muqimov
&
Sevinch Mo'minova
Bu hayot
03:57
Sharof Muqimov
O Layli
03:29
Sharof Muqimov
Yonaman
03:22
Sharof Muqimov
Yolg'on muhabbat
04:08
Sharof Muqimov
Vatan
03:12
Sharof Muqimov
Termulib
03:34
Sharof Muqimov
Sevgimga ishon
04:18
Sharof Muqimov
Sen hayolimsan
04:10
Sharof Muqimov
Ona
04:17
Sharof Muqimov
Nilufar
04:04
Sharof Muqimov
Muhabbat
03:25
Sharof Muqimov
Mayin ovozlaring
03:52
Sharof Muqimov
Malika Budur
04:00
Sharof Muqimov
Maktabim
04:09
Sharof Muqimov
Kutgan gulim
03:58
Sharof Muqimov
Kel endi
02:54
Sharof Muqimov
Jonim seni
03:08
Sharof Muqimov
Jonim seni (remix)
03:11
Sharof Muqimov
Izlayman
03:46
Sharof Muqimov
Gulim
03:58
Sharof Muqimov
Esladim
04:04
Sharof Muqimov
Dona so'zlaring
03:02
Sharof Muqimov
Bunchalar yiroqda
03:47
Sharof Muqimov
Ayibdorman
04:24
Sharof Muqimov
Qora ko'zingiz
04:00
Sharof Muqimov
Gulinozam
04:11
Sharof Muqimov
Chiroylisan
03:36
Sharof Muqimov
Baribir
04:37
