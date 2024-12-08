Jamshid Ximmatov
Jamshid Ximmatov
Jamshid Ximmatov yangi mp3 qo'shiqlari

Jamshid Ximmatov - Ey Jo'ra mp3
Jamshid Ximmatov
Ey Jo'ra
00:22
Jamshid Ximmatov - Onajonim mp3
Jamshid Ximmatov
Onajonim
00:22
Jamshid Ximmatov - Michael Jackson (Maykl Jekson) mp3
Jamshid Ximmatov
Michael Jackson (Maykl Jekson)
03:34
Jamshid Ximmatov - Orzuyingdagi Maykl Jekson emasman mp3
Jamshid Ximmatov
Orzuyingdagi Maykl Jekson emasman
03:34
Jamshid Ximmatov - Sen xoxlaganing kabi dek emasman mp3
Jamshid Ximmatov
Sen xoxlaganing kabi dek emasman
03:34
Jamshid Ximmatov - Ko'klarga Qanot mp3
Jamshid Ximmatov
Ko'klarga Qanot
03:34
Jamshid Ximmatov - Ey jo'ra mp3
Jamshid Ximmatov
Ey jo'ra
00:23
Jamshid Ximmatov - Jahonda mp3
Jamshid Ximmatov
Jahonda
00:43
Jamshid Ximmatov - O'zingsan yorim o'zingsan mp3
Jamshid Ximmatov
O'zingsan yorim o'zingsan
00:43
Jamshid Ximmatov - Bo'ldi sevmayman deymanu sevarman hamon mp3
Jamshid Ximmatov
Bo'ldi sevmayman deymanu sevarman hamon
00:52
Jamshid Ximmatov - Oshiq ko'nglim mp3
Jamshid Ximmatov
Oshiq ko'nglim
04:44
Jamshid Ximmatov - Onam Aytgandi mp3
Jamshid Ximmatov
Onam Aytgandi
02:52
Jamshid Ximmatov - Yurak telba mp3
Jamshid Ximmatov
Yurak telba
00:33
Jamshid Ximmatov - Bu shaharning chiroqlari taratmas nur mp3
Jamshid Ximmatov
Bu shaharning chiroqlari taratmas nur
03:35
Jamshid Ximmatov - Sevgi xonasi mp3
Jamshid Ximmatov
Sevgi xonasi
03:46
Jamshid Ximmatov - Seni eslab mp3
Jamshid Ximmatov
Seni eslab
03:35
Jamshid Ximmatov - Sevgi xonasi mp3
Jamshid Ximmatov
Sevgi xonasi
00:44
Jamshid Ximmatov - Sevgi sinfi mp3
Jamshid Ximmatov
Sevgi sinfi
00:44
Xamdam Sobirov, Jamshid Ximmatov - Yomg'irlar mp3
Xamdam Sobirov & Jamshid Ximmatov
Yomg'irlar
04:32
Xamdam Sobirov, Jamshid Ximmatov - Yomg'irlar (Xon-Saroy Records Remix) mp3
Xamdam Sobirov & Jamshid Ximmatov
Yomg'irlar (Xon-Saroy Records Remix)
06:18
Jamshid Ximmatov - Bo'ldi yozmayman mp3
Jamshid Ximmatov
Bo'ldi yozmayman
01:45
Jamshid Ximmatov - Yor Yor (Yig`lama Dil) Soundtrack mp3
Jamshid Ximmatov
Yor Yor (Yig`lama Dil) Soundtrack
04:00
Jamshid Ximmatov - To'kildi-to'kildi, Ko'z yoshlari mp3
Jamshid Ximmatov
To'kildi-to'kildi, Ko'z yoshlari
00:58
Jamshid Ximmatov - Yig'larmisan (Remix) mp3
Jamshid Ximmatov
Yig'larmisan (Remix)
03:00
Jamshid Ximmatov - Yor Yor mp3
Jamshid Ximmatov
Yor Yor
04:00
Xamdam Sobirov, Jamshid Ximmatov - Bu yurak seni izlar xamon mp3
Xamdam Sobirov & Jamshid Ximmatov
Bu yurak seni izlar xamon
04:32
Jamshid Ximmatov - Yig'lama dil o'ylama ko'ngil mp3
Jamshid Ximmatov
Yig'lama dil o'ylama ko'ngil
04:00
Jamshid Ximmatov - Allo mp3
Jamshid Ximmatov
Allo
03:23
Jamshid Ximmatov - Yomg'irlar mp3
Jamshid Ximmatov
Yomg'irlar
04:32
Jamshid Ximmatov - Do'stlarim sotdi mani mp3
Jamshid Ximmatov
Do'stlarim sotdi mani
02:22
Jamshid Ximmatov - Yig'larmisan mp3
Jamshid Ximmatov
Yig'larmisan
03:27
Jamshid Ximmatov - Vadalar berildi (Remix) mp3
Jamshid Ximmatov
Vadalar berildi (Remix)
03:09
Jamshid Ximmatov - Vadalar berildi yolg'on yolg'on mp3
Jamshid Ximmatov
Vadalar berildi yolg'on yolg'on
03:36