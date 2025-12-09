Sardor Rahimxon – Nolalarim yetdi osmonga oy to'lin osmonda

Фото песни Nolalarim yetdi osmonga oy to‘lin osmonda от Sardor Rahimxon
Исполнитель:Sardor Rahimxon
Песня:Nolalarim yetdi osmonga oy to‘lin osmonda
Дата релиза:3 месяца назад
Битрейт:256 kbps
Формат:MP3
Размер:7.55 MB
Продолжительность:04:06
Жанр:#Поп-музыка
На этой странице вы можете послушать Sardor Rahimxon — Nolalarim yetdi osmonga oy to‘lin osmonda онлайн (04:06) и получить через Telegram-бот в формате MP3, 256 kbps. Дата публикации: 09.12.2025. Кириллица: Сардор Рахимxон - Нолаларим етди осмонга ой то‘лин осмонда.

Samimiy holimga nazar sol, ey do’st,

Maning yo’qdur sanga yomonim,

Atirgul bag’rida tanim qon bo’ldi,

Bu jonga zolim bo’ldi janonim.



Mohitabonim, yorim, guljamolim

Buncha ozorli?

Nolalarim yetdi osmonga.

Oy to’lin osmonda

Parcha-parcha yulduzlar,

Tanho rabbim soldi dilimga mo’jiza.



Ey gulim ozdirma

Meni aqlu-hushimdan,

Yiroq ketma senla juftman, butunman.



Gulim diydoringdan

Nasib aylab kel,

Unut bo’lsun dardu-armonim,

Visoling zavqida nigorim kuylay,

Diling olsun sevgi oromim.

Mohitabonim, yorim, guljamolim

Buncha ozorli?

Nolalarim yetdi osmonga.

Oy to’lin osmonda

Parcha-parcha yulduzlar,

Tanho rabbim soldi dilimga mo’jiza.



Ey gulim ozdirma

Meni aqlu-hushimdan,

Yiroq ketma senla juftman, butunman.



Mohitabonim, yorim, guljamolim

Buncha ozorli?

Nolalarim yetdi osmonga.

Oy to’lin osmonda

Parcha-parcha yulduzlar,

Tanho rabbim soldi dilimga mo’jiza.



Ey gulim ozdirma

Meni aqlu-hushimdan,

Yiroq ketma senla juftman, butunman. 

Последние песни

