Sardor Rahimxon – Nolalarim yetdi osmonga oy to‘lin osmonda

Samimiy holimga nazar sol, ey do’st,
Maning yo’qdur sanga yomonim,
Atirgul bag’rida tanim qon bo’ldi,
Bu jonga zolim bo’ldi janonim.
Mohitabonim, yorim, guljamolim
Buncha ozorli?
Nolalarim yetdi osmonga.
Oy to’lin osmonda
Parcha-parcha yulduzlar,
Tanho rabbim soldi dilimga mo’jiza.
Ey gulim ozdirma
Meni aqlu-hushimdan,
Yiroq ketma senla juftman, butunman.
Gulim diydoringdan
Nasib aylab kel,
Unut bo’lsun dardu-armonim,
Visoling zavqida nigorim kuylay,
Diling olsun sevgi oromim.
Mohitabonim, yorim, guljamolim
Buncha ozorli?
Nolalarim yetdi osmonga.
Oy to’lin osmonda
Parcha-parcha yulduzlar,
Tanho rabbim soldi dilimga mo’jiza.
Ey gulim ozdirma
Meni aqlu-hushimdan,
Yiroq ketma senla juftman, butunman.
Mohitabonim, yorim, guljamolim
Buncha ozorli?
Nolalarim yetdi osmonga.
Oy to’lin osmonda
Parcha-parcha yulduzlar,
Tanho rabbim soldi dilimga mo’jiza.
Ey gulim ozdirma
Meni aqlu-hushimdan,
Yiroq ketma senla juftman, butunman.