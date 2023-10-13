Bojalar
Исполнитель
Bojalar
Bojalar yangi mp3 qo'shiqlari

Qilichbek Madaliyev, Bojalar - Chikita mp3
Qilichbek Madaliyev & Bojalar
Chikita
03:21
Bojalar - Faxrlanaman (O'zbekiston) mp3
Bojalar
Faxrlanaman (O'zbekiston)
03:44
Bojalar - Qani yoshligim mp3
Bojalar
Qani yoshligim
03:06
Bojalar, Komronbek Soburov - Shafala mp3
Bojalar & Komronbek Soburov
Shafala
03:27
Rayhon, Bojalar - I Love You mp3
Rayhon & Bojalar
I Love You
03:16
Bojalar - Jadidlarim mp3
Bojalar
Jadidlarim
03:20
Bojalar - Jo'ralarim mp3
Bojalar
Jo'ralarim
03:00
Bojalar - Qizalog'im mp3
Bojalar
Qizalog'im
03:54
Bojalar - Mana man (tojikcha) mp3
Bojalar
Mana man (tojikcha)
02:57
Bojalar - Yori tuyam mp3
Bojalar
Yori tuyam
03:01
Bojalar - 3 Disco (remix) mp3
Bojalar
3 Disco (remix)
02:16
Bojalar - Ey sanam mp3
Bojalar
Ey sanam
03:11
Bojalar - Malikam 2023 mp3
Bojalar
Malikam 2023
03:04
Bojalar - Bo'zatov 2022 mp3
Bojalar
Bo'zatov 2022
02:45
Bojalar, Zokir Ochildiyev - Qo'sh xotin mp3
Bojalar & Zokir Ochildiyev
Qo'sh xotin
04:18
Bojalar - O, go'zal (ver 2) mp3
Bojalar
O, go'zal (ver 2)
03:08
Bojalar - Yaxshi ko'rinaman deb mp3
Bojalar
Yaxshi ko'rinaman deb
03:43
Bojalar - Sog'inganda (solo verion) mp3
Bojalar
Sog'inganda (solo verion)
03:00
Bojalar - Boyvachcha (solo version) mp3
Bojalar
Boyvachcha (solo version)
02:58
Bojalar - Zo'r-zo'r 2 mp3
Bojalar
Zo'r-zo'r 2
02:45
Bojalar - Любовь mp3
Bojalar
Любовь
03:17
Bojalar - Sezmaysan (ver 2) mp3
Bojalar
Sezmaysan (ver 2)
03:16
Bojalar - Yangi O'zbekiston mp3
Bojalar
Yangi O'zbekiston
03:21
Bojalar - Pari mp3
Bojalar
Pari
03:19
Bojalar - Pari (2022) mp3
Bojalar
Pari (2022)
03:15
Bojalar - Sevmagin mp3
Bojalar
Sevmagin
03:43
Bojalar - Momo mp3
Bojalar
Momo
02:51
Bojalar - Katta ko'cha mp3
Bojalar
Katta ko'cha
03:23
Bojalar - Yona Yona mp3
Bojalar
Yona Yona
03:18
Bojalar, Oybek va Nigora - Suzana mp3
Bojalar & Oybek va Nigora
Suzana
03:20
Bojalar - Bo'zatov-2021 mp3
Bojalar
Bo'zatov-2021
02:44
Bojalar - Dadamni kovushi mp3
Bojalar
Dadamni kovushi
03:35
Ziyoda, Bojalar - Otmagay tong mp3
Ziyoda & Bojalar
Otmagay tong
06:21
Bojalar - Chugirma (English version) mp3
Bojalar
Chugirma (English version)
03:17
Bojalar - Oyijon mp3
Bojalar
Oyijon
03:36
Bojalar - Oyijon (2022) mp3
Bojalar
Oyijon (2022)
03:38
Bojalar - Popuri (2021) (Slow version) mp3
Bojalar
Popuri (2021) (Slow version)
06:03
Bojalar - G'ayra-g'ayra mp3
Bojalar
G'ayra-g'ayra
03:28
Bojalar - Ketar bo'ldim (remake) mp3
Bojalar
Ketar bo'ldim (remake)
02:48
Bojalar - Sog'inganda (remake) mp3
Bojalar
Sog'inganda (remake)
02:39
Elmurod Ziyoyev, Bojalar - Erkak mp3
Elmurod Ziyoyev & Bojalar
Erkak
04:11
Bojalar - Eslama meni (remake) mp3
Bojalar
Eslama meni (remake)
03:48
Bojalar - Popuri (2021) mp3
Bojalar
Popuri (2021)
10:18
Bojalar - Dinara mp3
Bojalar
Dinara
03:12
Bojalar - Ota mp3
Bojalar
Ota
03:36
Bojalar - Gapir-gapir mp3
Bojalar
Gapir-gapir
03:23
Nigora, Bojalar - Balki uchrasharmiz mp3
Nigora & Bojalar
Balki uchrasharmiz
03:30
Bojalar - To'rtta qizim sog'inib mp3
Bojalar
To'rtta qizim sog'inib
03:15
Bojalar - Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev) mp3
Bojalar
Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)
02:59
Bojalar - Do'stlar orasida (Sirojiddin, Ruhshona va Jamshid Shokirov bilan) mp3
Bojalar
Do'stlar orasida (Sirojiddin, Ruhshona va Jamshid Shokirov bilan)
03:33
Bojalar - Jufti Halolim mp3
Bojalar
Jufti Halolim
03:22
Bojalar - Uylanamiz mp3
Bojalar
Uylanamiz
03:54
Bojalar - Tomchi mp3
Bojalar
Tomchi
03:20
Bojalar - Zerda (Remix by Dj Only) mp3
Bojalar
Zerda (Remix by Dj Only)
03:24
Bojalar - Zerda mp3
Bojalar
Zerda
03:27
Rayhon, Bojalar - Sevaman De mp3
Rayhon & Bojalar
Sevaman De
03:13
Bojalar - JANA mp3
Bojalar
JANA
03:04
Bojalar - ALO mp3
Bojalar
ALO
03:51
Ruxshona, Bojalar - Alo-alo mp3
Ruxshona & Bojalar
Alo-alo
03:23
Bojalar - Salom sevishganlarga mp3
Bojalar
Salom sevishganlarga
04:31
Bojalar - Moshinam mp3
Bojalar
Moshinam
03:02
Bojalar - Mashinam mp3
Bojalar
Mashinam
03:02
Dilafruz Hayitmetova, Bojalar - Mehmonim mp3
Dilafruz Hayitmetova & Bojalar
Mehmonim
02:50
Bojalar - Popuri mp3
Bojalar
Popuri
09:16
Bojalar - Yona-yona mp3
Bojalar
Yona-yona
03:51
Bojalar - Topiladi mp3
Bojalar
Topiladi
02:48
Bojalar, Shaxri - Zing-zing mp3
Bojalar & Shaxri
Zing-zing
03:30
Bojalar, Shukurullo Isroilov - Nasiba mp3
Bojalar & Shukurullo Isroilov
Nasiba
04:43
Bojalar - Hayot mp3
Bojalar
Hayot
03:46
Bojalar - Gulnora (2018) mp3
Bojalar
Gulnora (2018)
02:50
VIA Marokand, Bojalar - Tanimadingmi mp3
VIA Marokand & Bojalar
Tanimadingmi
03:12
Ruxshona, Bojalar - Jananim mp3
Ruxshona & Bojalar
Jananim
03:12
Bojalar - Chunga-changa mp3
Bojalar
Chunga-changa
03:01
Bojalar - Yaxshi niyat mp3
Bojalar
Yaxshi niyat
04:26
Bojalar - Andijonlik mehmon mp3
Bojalar
Andijonlik mehmon
03:09
Bojalar - Ay ay ay mp3
Bojalar
Ay ay ay
04:18
Bojalar - Kechir mp3
Bojalar
Kechir
03:49
Bojalar - Nashvati uzum mp3
Bojalar
Nashvati uzum
03:07
Bojalar - Xay xay mp3
Bojalar
Xay xay
04:04
Bojalar - Atlas mp3
Bojalar
Atlas
03:21
Bojalar - Ayrildim mp3
Bojalar
Ayrildim
04:52
Bojalar - Bekorchi mp3
Bojalar
Bekorchi
02:59
Shohruhxon, Bojalar - Oy-oy-oy mp3
Shohruhxon & Bojalar
Oy-oy-oy
03:33
Bojalar - Enagalar mp3
Bojalar
Enagalar
03:10
Bojalar - Shukur mp3
Bojalar
Shukur
03:49
Bojalar - Monolog mp3
Bojalar
Monolog
03:13
Bojalar - Zubayda mp3
Bojalar
Zubayda
03:22
Bojalar - Yoringman mp3
Bojalar
Yoringman
03:34
Bojalar - Sevaman mp3
Bojalar
Sevaman
03:24
Bojalar - Jamshid mp3
Bojalar
Jamshid
03:10
Bojalar - Yana gulladi jiyda mp3
Bojalar
Yana gulladi jiyda
03:41
Bojalar - Bahor mp3
Bojalar
Bahor
02:59
Bojalar - Oshiq mp3
Bojalar
Oshiq
03:49
Bojalar - Xotira mp3
Bojalar
Xotira
04:55
Bojalar - Mani yorim mp3
Bojalar
Mani yorim
03:38
Bojalar - Ona mp3
Bojalar
Ona
03:21
Bojalar - Amakivachchalar mp3
Bojalar
Amakivachchalar
03:12
Bojalar - Chaplin mp3
Bojalar
Chaplin
03:24
Bojalar - Yapon qiz mp3
Bojalar
Yapon qiz
02:57