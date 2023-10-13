Qilichbek Madaliyev
Исполнитель
Qilichbek Madaliyev
Qilichbek Madaliyev yangi mp3 qo'shiqlari

Qilichbek Madaliyev, Bojalar - Chikita mp3
Qilichbek Madaliyev & Bojalar
Chikita
03:21
Qilichbek Madaliyev - Jindekkina mp3
Qilichbek Madaliyev
Jindekkina
03:20
Qilichbek Madaliyev - Ёр дилам mp3
Qilichbek Madaliyev
Ёр дилам
02:58
Qilichbek Madaliyev - Javohirim mp3
Qilichbek Madaliyev
Javohirim
04:27
Qilichbek Madaliyev - Ko'rmasam bo'lmaydi mp3
Qilichbek Madaliyev
Ko'rmasam bo'lmaydi
03:54
Qilichbek Madaliyev - Yig'lama muhabbat mp3
Qilichbek Madaliyev
Yig'lama muhabbat
02:37
Qilichbek Madaliyev - Seni asrasin mp3
Qilichbek Madaliyev
Seni asrasin
03:03
Qilichbek Madaliyev - Farg'onamning parivashlari mp3
Qilichbek Madaliyev
Farg'onamning parivashlari
03:56
Qilichbek Madaliyev - Ukam mp3
Qilichbek Madaliyev
Ukam
04:14
Qilichbek Madaliyev - Dadamdandir mp3
Qilichbek Madaliyev
Dadamdandir
04:18
Qilichbek Madaliyev - Malika qiz mp3
Qilichbek Madaliyev
Malika qiz
03:09
Qilichbek Madaliyev - Ololmayman onamdan xabar mp3
Qilichbek Madaliyev
Ololmayman onamdan xabar
03:55
Qilichbek Madaliyev - Xay-xay mp3
Qilichbek Madaliyev
Xay-xay
03:45
Qilichbek Madaliyev - Shahnozaxon ketdilar mp3
Qilichbek Madaliyev
Shahnozaxon ketdilar
03:38
Qilichbek Madaliyev - Qaddingdan mp3
Qilichbek Madaliyev
Qaddingdan
03:37
Qilichbek Madaliyev - Anhor mp3
Qilichbek Madaliyev
Anhor
03:31
Qilichbek Madaliyev - Ayt mp3
Qilichbek Madaliyev
Ayt
03:43
Qilichbek Madaliyev - Yig'ladim mp3
Qilichbek Madaliyev
Yig'ladim
03:44
Qilichbek Madaliyev - Kim keyin kim ilgari mp3
Qilichbek Madaliyev
Kim keyin kim ilgari
05:31
Qilichbek Madaliyev - Xolos mp3
Qilichbek Madaliyev
Xolos
03:21
Qilichbek Madaliyev - Ketmadi yor mp3
Qilichbek Madaliyev
Ketmadi yor
03:34
Qilichbek Madaliyev - Hovli mp3
Qilichbek Madaliyev
Hovli
00:00
Qilichbek Madaliyev - Shahnozaxon 2 mp3
Qilichbek Madaliyev
Shahnozaxon 2
03:26
Qilichbek Madaliyev - Yulduzim mp3
Qilichbek Madaliyev
Yulduzim
03:45
Qilichbek Madaliyev - Nima-nima mp3
Qilichbek Madaliyev
Nima-nima
03:53
Qilichbek Madaliyev - Sevgi-sevgi mp3
Qilichbek Madaliyev
Sevgi-sevgi
03:16
Qilichbek Madaliyev - Kelmasa bolam mp3
Qilichbek Madaliyev
Kelmasa bolam
05:25
Qilichbek Madaliyev - Habibim mp3
Qilichbek Madaliyev
Habibim
03:31
Qilichbek Madaliyev - Dunyo topiladi mp3
Qilichbek Madaliyev
Dunyo topiladi
04:48
Qilichbek Madaliyev - Sen mp3
Qilichbek Madaliyev
Sen
03:29
Qilichbek Madaliyev - Ko'ngil mp3
Qilichbek Madaliyev
Ko'ngil
05:10
Qilichbek Madaliyev - Kungil mp3
Qilichbek Madaliyev
Kungil
04:00
Qilichbek Madaliyev - Dog' joyi bor mp3
Qilichbek Madaliyev
Dog' joyi bor
04:29
Qilichbek Madaliyev - Sog'insam otajonim mp3
Qilichbek Madaliyev
Sog'insam otajonim
05:47
Qilichbek Madaliyev - Lablaring mp3
Qilichbek Madaliyev
Lablaring
03:14
Qilichbek Madaliyev - Yor-yor mp3
Qilichbek Madaliyev
Yor-yor
03:41
Qilichbek Madaliyev - Shahnozaxon-2 mp3
Qilichbek Madaliyev
Shahnozaxon-2
03:22
Qilichbek Madaliyev - Yaxshilik mp3
Qilichbek Madaliyev
Yaxshilik
03:45
Qilichbek Madaliyev - Shunday vatanda mp3
Qilichbek Madaliyev
Shunday vatanda
03:15
Qilichbek Madaliyev - Shahzodangni kut mp3
Qilichbek Madaliyev
Shahzodangni kut
03:46
Qilichbek Madaliyev - To'xtaxon mp3
Qilichbek Madaliyev
To'xtaxon
03:06
Qilichbek Madaliyev - Ona mp3
Qilichbek Madaliyev
Ona
04:02
Qilichbek Madaliyev - Nilufar mp3
Qilichbek Madaliyev
Nilufar
03:30
Qilichbek Madaliyev - Mohichexra mp3
Qilichbek Madaliyev
Mohichexra
03:42
Qilichbek Madaliyev - Men senga zorman mp3
Qilichbek Madaliyev
Men senga zorman
03:33
Qilichbek Madaliyev - Qaytmas Vatan mp3
Qilichbek Madaliyev
Qaytmas Vatan
04:25
Qilichbek Madaliyev - Yigitlarni e'zozlang mp3
Qilichbek Madaliyev
Yigitlarni e'zozlang
04:02
Qilichbek Madaliyev - Do'stim mp3
Qilichbek Madaliyev
Do'stim
04:15
Qilichbek Madaliyev, Dilso'z - Halovat mp3
Qilichbek Madaliyev & Dilso'z
Halovat
03:16
Qilichbek Madaliyev - O'zbek emas mp3
Qilichbek Madaliyev
O'zbek emas
04:44
Hilola Hamidova, Qilichbek Madaliyev - Ko'rmasam bo'lmas mp3
Hilola Hamidova & Qilichbek Madaliyev
Ko'rmasam bo'lmas
04:18
Qilichbek Madaliyev - Yuzi oy mp3
Qilichbek Madaliyev
Yuzi oy
03:42
Qilichbek Madaliyev - Oyni ololmay mp3
Qilichbek Madaliyev
Oyni ololmay
03:43
Qilichbek Madaliyev - Firoqingda mp3
Qilichbek Madaliyev
Firoqingda
04:02
Qilichbek Madaliyev - Man sanga zorman mp3
Qilichbek Madaliyev
Man sanga zorman
03:33
Qilichbek Madaliyev - Chin sevgi mp3
Qilichbek Madaliyev
Chin sevgi
03:39
Qilichbek Madaliyev - Muxlislar uchun mp3
Qilichbek Madaliyev
Muxlislar uchun
03:33
Qilichbek Madaliyev - Oshiqligimni ayting mp3
Qilichbek Madaliyev
Oshiqligimni ayting
03:49
Qilichbek Madaliyev - O'zbekiston mp3
Qilichbek Madaliyev
O'zbekiston
04:25
Qilichbek Madaliyev - Yo'l bo'lsin mp3
Qilichbek Madaliyev
Yo'l bo'lsin
03:21
Qilichbek Madaliyev - Kuldi bahor mp3
Qilichbek Madaliyev
Kuldi bahor
03:07
Qilichbek Madaliyev - Xorazmcha qor mp3
Qilichbek Madaliyev
Xorazmcha qor
03:06
Qilichbek Madaliyev - Aldadimi mp3
Qilichbek Madaliyev
Aldadimi
03:06
Qilichbek Madaliyev - Ko'nglimda bir yor mp3
Qilichbek Madaliyev
Ko'nglimda bir yor
04:03
Qilichbek Madaliyev - Tasavvur qil mp3
Qilichbek Madaliyev
Tasavvur qil
03:27
Qilichbek Madaliyev - Shahnozaxon mp3
Qilichbek Madaliyev
Shahnozaxon
03:06
Qilichbek Madaliyev - Ra'no mp3
Qilichbek Madaliyev
Ra'no
03:22
Qilichbek Madaliyev - Sevishimga mp3
Qilichbek Madaliyev
Sevishimga
03:23
Qilichbek Madaliyev - Sevaman mp3
Qilichbek Madaliyev
Sevaman
04:16
Qilichbek Madaliyev - Yuragimda mp3
Qilichbek Madaliyev
Yuragimda
03:15
Qilichbek Madaliyev - Dadamning muhlislari mp3
Qilichbek Madaliyev
Dadamning muhlislari
05:08
Qilichbek Madaliyev - Ehtiyot bo'l mp3
Qilichbek Madaliyev
Ehtiyot bo'l
04:55
Qilichbek Madaliyev - Mastona mp3
Qilichbek Madaliyev
Mastona
03:31
Qilichbek Madaliyev - Dadajon mp3
Qilichbek Madaliyev
Dadajon
04:42
Qilichbek Madaliyev - Onajon mp3
Qilichbek Madaliyev
Onajon
03:34
Qilichbek Madaliyev - Nozigim mp3
Qilichbek Madaliyev
Nozigim
03:40
Qilichbek Madaliyev - Tangrimiz mp3
Qilichbek Madaliyev
Tangrimiz
05:00
Qilichbek Madaliyev - Keldim mp3
Qilichbek Madaliyev
Keldim
04:22
Qilichbek Madaliyev - Chiroyli qiz mp3
Qilichbek Madaliyev
Chiroyli qiz
03:58
Qilichbek Madaliyev - Kimligini aytmayman mp3
Qilichbek Madaliyev
Kimligini aytmayman
04:31
Qilichbek Madaliyev - Sochi uzun mp3
Qilichbek Madaliyev
Sochi uzun
03:42