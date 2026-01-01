Главная
Farrux Komilov
Farrux Komilov
Farrux Komilov
yangi mp3 qo'shiqlari
Farrux Komilov
Ket desam ketma
04:12
Farrux Komilov
Mayda-mayda
02:06
Farrux Komilov
Uzatamiz (cover)
05:13
Farrux Komilov
Uzatamiz
05:13
Farrux Komilov
Dildor
03:07
Farrux Komilov
Daryo (cover)
04:04
Farrux Komilov
Pariro'y
03:18
Farrux Komilov
Onajon
03:34
Farrux Komilov
Bessame
03:22
Farrux Komilov
Osmonda oyim
03:13
Farrux Komilov
Har qadam
03:14
Farrux Komilov
Asta sekin
03:08
Farrux Komilov
Asta-sekin
03:00
Farrux Komilov
Ayro
03:57
Farrux Komilov
Pariroy
03:16
Farrux Komilov
Borsan
04:07
Farrux Komilov
Ey sanam
03:23
Farrux Komilov
Gozalim
03:05
Farrux Komilov
Dost
03:05
Farrux Komilov
Aylandi
03:21
Farrux Komilov
Hayyora
03:19
