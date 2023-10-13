Главная
Elmurod Ziyoyev
Elmurod Ziyoyev yangi mp3 qo'shiqlari
Elmurod Ziyoyev
Dilozor (feat. Shahlo Alijonova, Shoxruz Ruzibaev)
02:50
Elmurod Ziyoyev
Yig'lama gulim
03:53
Elmurod Ziyoyev
Olib qochaymi
03:35
Elmurod Ziyoyev
Qalbim
04:03
Elmurod Ziyoyev
Telba yurak
04:07
Elmurod Ziyoyev
Odam bo'l avval
04:48
Elmurod Ziyoyev
Xatolarim
04:02
Elmurod Ziyoyev
Tavakkalga o'rtoq bo'lganlar
03:39
Elmurod Ziyoyev
За тобой
03:45
Elmurod Ziyoyev
&
Bojalar
Erkak
04:11
Elmurod Ziyoyev
Dilozoram
03:15
Elmurod Ziyoyev
Zamonaviy lo'li
02:45
Elmurod Ziyoyev
Aziz onam
03:34
Elmurod Ziyoyev
O'rtoqlaring aytganda yor-yor
04:18
Elmurod Ziyoyev
Два колумба
03:01
Elmurod Ziyoyev
Aksamlar
03:13
Elmurod Ziyoyev
Sen bunchalar go'zalsan
04:33
Elmurod Ziyoyev
Bale-bale
03:22
Elmurod Ziyoyev
BOMBA
03:15
Elmurod Ziyoyev
Qaramadi qayrilib (Dilozor)
03:18
Elmurod Ziyoyev
Ayt qanday
03:22
Elmurod Ziyoyev
Ayt qanday unutay
03:22
Elmurod Ziyoyev
Bola-bola
00:00
Elmurod Ziyoyev
Yomoney
02:50
Elmurod Ziyoyev
Daydi yillar
04:00
Elmurod Ziyoyev
Dilozor
04:00
Elmurod Ziyoyev
Bola
04:00
Elmurod Ziyoyev
Qanday unutay
03:22
