Shahnoz
yangi mp3 qo'shiqlari
Jenisbek Piyazov
,
Farruh Fazel
,
Setora
,
Shahnoz
Olg’a, O’zbekiston
02:47
Shahnoz
Savol-javob
04:52
Shahnoz
Ramazon
03:18
Shahnoz
Behuda
03:11
Shahnoz
Vaqt ko'rsatar
03:11
Shahnoz
Tark etaman
03:56
Shahnoz
Mo'jiza
03:25
Shahnoz
Nasib ayla
02:56
Shahnoz
Nashida
05:14
Shahnoz
Bilmaysan
03:09
Shahnoz
Matnsiz tarona
03:00
Shahnoz
Sen kabi (slowmix)
02:56
Shahnoz
Mayli-mayli
03:17
Shahnoz
Yangi yil
03:06
Shahnoz
Madad
04:00
Shahnoz
Sen meni jonim
03:12
Shahnoz
Hayol
05:10
Shahnoz
Pariro'y
03:06
Shahnoz
Seni ko'rsam qaniydi (new)
03:54
Shahnoz
Shamol
02:25
Shahnoz
Sen kabi
03:21
