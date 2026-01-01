Главная
Dilnoza Akbarova
Dilnoza Akbarova
Dilnoza Akbarova
yangi mp3 qo'shiqlari
Dilnoza Akbarova
Charchadim
03:16
Jasurbek Jabborov
,
Dilnoza Akbarova
Atrgullar ochdi chiroy
03:45
Jasurbek Jabborov
,
Dilnoza Akbarova
Kelasanmi (feat. Jasurbek Jabborov)
03:56
Jasurbek Jabborov
,
Dilnoza Akbarova
Atirgullar ochdi chiroy (feat. Jasurbek Jabborov)
03:45
Dilnoza Akbarova
Voy akam (jonli ijro)
05:40
Botir Qodirov
,
Dilnoza Akbarova
Aldamadim
03:20
Dilnoza Akbarova
Jayronim
03:18
Dilnoza Akbarova
Qaylardasan
03:54
Dilnoza Akbarova
Sevgilim
04:08
Dilnoza Akbarova
Andijonim
04:26
Ozodbek Nazarbekov
,
Dilnoza Akbarova
Dutorim
05:42
Dilnoza Akbarova
Mutrabo
04:29
Dilnoza Akbarova
Muhabbatimsiz
03:29
Dilnoza Akbarova
Asrasin
07:12
Dilnoza Akbarova
,
Sherbek Shodiyev
Poyezd keldi
03:23
Dilnoza Akbarova
Yoringmane
03:24
Dilnoza Akbarova
Sevgiga chorlagan
03:26
Jasurbek Jabborov
,
Dilnoza Akbarova
Kelasanmi
03:56
Dilnoza Akbarova
Navro'z keldi
03:54
Dilnoza Akbarova
Yusuf
03:29
Dilnoza Akbarova
Seva olasanmu
04:07
