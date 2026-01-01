Главная
Firdavs
Исполнитель
Firdavs
Firdavs
yangi mp3 qo'shiqlari
Firdavs
Bedor tunlar
03:48
Firdavs
Aksiy yadgari (tojik tilida)
03:32
Firdavs
Dilam tu
03:18
Firdavs
So'lim
04:41
Firdavs
Ishq
03:29
Firdavs
Xorazm go'zali
03:15
Firdavs
Xorazim gozali
03:19
Firdavs
Olkam
03:50
Firdavs
Qaro soching
04:30
Firdavs
Oshiq bo'ldim
03:43
Firdavs
Yog'ar yomg'irlar
03:48
Dilso'z
,
Firdavs
Navro'z
04:47
Firdavs
Sog'inganimda
03:54
Firdavs
Qalbimda sen
03:41
Firdavs
Beg'uborim (remix)
04:01
Firdavs
Sensiz
03:19
Firdavs
Hayolim yor o'zing
03:16
Firdavs
Yuragim orzuga yetsin
04:07
Firdavs
Oshiq yigit
03:11
Firdavs
Keng davrani olinglar
03:07
Iroda Dilroz
,
Firdavs
Mustaqil yurt ozodligi
03:47
