Dilso'z
yangi mp3 qo'shiqlari
Dilso'z
Yurak bo'ldi
03:31
Dilso'z
Bahorga qaytar
03:45
Dilso'z
Yoram biyo
03:04
Dilso'z
Oq Atirgulim
02:45
Farrux Raimov
,
Dilso'z
Sen borsan
03:34
Dilso'z
Baxt tilang
04:13
Dilso'z
Arabcha popuri
05:45
Dilso'z
Turkcha popuri
04:15
Dilso'z
Nima farqi bor
03:57
Dilso'z
Mayda-mayda
03:37
Dilso'z
Bahorginam
04:26
Dilso'z
Keraksan
03:13
Dilso'z
Bilmading
03:06
Dilso'z
Siz hammadan yaxshi siz dada
04:07
Dilso'z
Do'st (cover Sardor Rahimxon)
03:18
Dilso'z
Jon og'am
03:21
Dilso'z
Biyo
03:43
Dilso'z
Vatan
03:13
Dilso'z
Begim (Remix)
03:36
Dilso'z
Samarqandning go'zali
03:41
Dilso'z
Faridam
03:25
