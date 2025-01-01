Главная
Farrux Raimov
yangi mp3 qo'shiqlari
Farrux Raimov
Oynisa
03:01
Farrux Raimov
Ko'nglim
01:28
Farrux Raimov
Dunyoni to'xtating
03:23
Xamdam Sobirov
,
Farrux Raimov
Ippodrom
03:47
Farrux Raimov
O'zingizda bo'lavering
02:58
Farrux Raimov
O'zingizda bo'lavering
00:53
Farrux Raimov
ZINA
04:52
Farrux Raimov
Yangi boylarim
03:07
Farrux Raimov
,
Dilso'z
Sen borsan
03:34
Farrux Raimov
50 yoshda
03:36
Farrux Raimov
Qizil moskvich
03:38
Farrux Raimov
Bilganimda
03:50
Farrux Raimov
Jamalak
02:58
Farrux Raimov
Yig'lama yurak
03:36
Farrux Raimov
Muxabbat bor
03:13
Farrux Raimov
Hammasini taniyman
03:00
Farrux Raimov
Bomba
03:16
Farrux Raimov
18 ga to’lmay
02:34
Farrux Raimov
Sevaverasan
04:03
Farrux Raimov
Sevgini o’ldirib qo’ydingda
03:56
Farrux Raimov
Asal qizim
02:53
