Bahodir Mamajonov
Bahodir Mamajonov yangi mp3 qo'shiqlari
Bahodir Mamajonov
Sen boshqacha
05:00
Bahodir Mamajonov
Sadarayhon (New version)
03:38
Bahodir Mamajonov
Bevafo do'st (new version)
05:27
Bahodir Mamajonov
Bu olis 18 yoshimda edi
04:20
Bahodir Mamajonov
Ota onang tirikligida
05:28
Bahodir Mamajonov
Dadamday bo'lolsaydim
05:14
Bahodir Mamajonov
Hali ko'p yig'laysiz
04:19
Bahodir Mamajonov
Iting tishlasa
04:08
Bahodir Mamajonov
Ichimdagi dushmanlarim
05:03
Bahodir Mamajonov
Qaydan bilsin
04:36
Bahodir Mamajonov
Alam qilarkan
04:03
Bahodir Mamajonov
Madina
04:29
Bahodir Mamajonov
Buyursin
04:06
Bahodir Mamajonov
Mast edim
04:42
Bahodir Mamajonov
Ukam
04:11
Bahodir Mamajonov
Davlatim
03:58
Bahodir Mamajonov
Ichimdagi dushmanlarim (New version)
05:05
Bahodir Mamajonov
Qaydanam bilsin (New version)
04:28
Bahodir Mamajonov
Dilajon
04:29
Bahodir Mamajonov
Dostim
05:20
Bahodir Mamajonov
Dog'man
05:31
Bahodir Mamajonov
Qora ko'z
03:58
