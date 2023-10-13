Главная
Dilfuza Ismoilova yangi mp3 qo'shiqlari
Dilfuza Ismoilova
Do'lana
03:59
Dilfuza Ismoilova
&
Yorqinxo'ja Umarov
Do'st
03:55
Dilfuza Ismoilova
Telefon
03:43
Dilfuza Ismoilova
Jonim mani
03:41
Dilfuza Ismoilova
&
Bekzod Usmonov
Nega ayt
03:36
Dilfuza Ismoilova
Eslab-eslab
03:44
Dilfuza Ismoilova
Chavandoz
03:11
Dilfuza Ismoilova
Sevaman
03:36
Dilfuza Ismoilova
&
Ruhshona
Sho'x qizman
03:55
Dilfuza Ismoilova
Siqilma
04:17
Dilfuza Ismoilova
Yor yor
04:18
Dilfuza Ismoilova
Yallama yorim
04:03
Dilfuza Ismoilova
Sevgingdan
03:58
Dilfuza Ismoilova
Jonimdagi jon eding
04:00
Dilfuza Ismoilova
Yomg'ir
03:23
Dilfuza Ismoilova
To'ydim man
03:21
Dilfuza Ismoilova
Sog'inch
05:07
Dilfuza Ismoilova
Sog'indim
03:18
Dilfuza Ismoilova
Sho'x qiz
03:50
Dilfuza Ismoilova
Qator
03:57
Dilfuza Ismoilova
Dilfuzani kimligini bilib qo'y
03:42
Dilfuza Ismoilova
Bevafo
03:22
Dilfuza Ismoilova
&
Farhod Rahimov
Sen kerak
04:50
Dilfuza Ismoilova
Daydi
03:45
Dilfuza Ismoilova
Zorim
04:29
Dilfuza Ismoilova
Yo'q
04:51
Dilfuza Ismoilova
Holida
05:23
Dilfuza Ismoilova
Vatan
04:25
Dilfuza Ismoilova
Uyg'urcha
03:31
Dilfuza Ismoilova
Ustoz
04:29
Dilfuza Ismoilova
Uyalma
03:20
Dilfuza Ismoilova
Sevgim mani
04:21
Dilfuza Ismoilova
Sharob
03:57
Dilfuza Ismoilova
Qator qator
03:58
Dilfuza Ismoilova
O'zbegim
03:16
Dilfuza Ismoilova
O'yla odam
04:51
Dilfuza Ismoilova
Ox ko'nglima
03:52
Dilfuza Ismoilova
Omon
03:40
Dilfuza Ismoilova
Netasan
03:29
Dilfuza Ismoilova
Kelin
03:41
Dilfuza Ismoilova
Do'st
03:55
Dilfuza Ismoilova
Dilfuzani g'ururi
04:00
Dilfuza Ismoilova
Deydi
03:09
