Yorqinxo'ja Umarov
Yorqinxo'ja Umarov yangi mp3 qo'shiqlari
Yorqinxo'ja Umarov
Gulchehrabonu
03:50
Yorqinxo'ja Umarov
Shirin
02:51
Dilfuza Ismoilova
&
Yorqinxo'ja Umarov
Do'st
03:55
Umidaxon
&
Yorqinxo'ja Umarov
Ado qilgansan
04:24
Yorqinxo'ja Umarov
&
Shohrullo Abdullayev
Moviy ko'zlar
03:17
Ummon
&
Yorqinxo'ja Umarov
Qochoq (Shohruh)
04:25
Yorqinxo'ja Umarov
Dasha
02:42
Yorqinxo'ja Umarov
Yomg'ir
04:06
Afruza
&
Yorqinxo'ja Umarov
Sevgilim
04:56
Rashid Xoliqov
&
Yorqinxo'ja Umarov
Like-like
03:01
Doston Ergashev
&
Yorqinxo'ja Umarov
Uylanamiz
03:53
Sitora Farmonova
&
Yorqinxo'ja Umarov
Kelmadi u
03:00
Afruza
&
Yorqinxo'ja Umarov
Sog'indim yomon
04:57
Yorqinxo'ja Umarov
Salovat
03:42
Yorqinxo'ja Umarov
Ramazon
04:10
Yorqinxo'ja Umarov
Jana-jana (New version)
02:37
Afruza
&
Yorqinxo'ja Umarov
Ioro
02:37
Yorqinxo'ja Umarov
Memiram
04:04
Yorqinxo'ja Umarov
Gandagana
02:47
Manzura
&
Yorqinxo'ja Umarov
Zubayda
03:13
Yorqinxo'ja Umarov
Vatan o'g'lonlari
04:03
Yorqinxo'ja Umarov
Jana-jana (DJ Taller Remix)
03:21
Yorqinxo'ja Umarov
Yoshlik
03:27
Yorqinxo'ja Umarov
I love you
04:03
Yorqinxo'ja Umarov
Qo'llar tepaga
03:28
Yorqinxo'ja Umarov
Qorako'z
03:04
Yorqinxo'ja Umarov
Amore mio
03:40
