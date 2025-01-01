Главная
Umar Shamsiyev
Umar Shamsiyev
Umar Shamsiyev
yangi mp3 qo'shiqlari
Umar Shamsiyev
Hilpillaydi
03:45
Umar Shamsiyev
Janonim
03:49
Umar Shamsiyev
Bo'ronlar
03:15
Umar Shamsiyev
Qarab-qarab
02:28
Umar Shamsiyev
Jon qizim
04:08
Umar Shamsiyev
Hoji otam, hoji onam
03:28
Umidaxon
,
Umar Shamsiyev
Go'zalimsan
03:45
Umar Shamsiyev
Yondi-yondi (2022)
03:09
Umar Shamsiyev
Ramazon
04:10
Umar Shamsiyev
Madinam
03:02
Umar Shamsiyev
Jon bolam
03:57
Umar Shamsiyev
Do'stlashamiz
04:18
Umar Shamsiyev
Lolam
03:46
Umar Shamsiyev
Ayladi xasta
03:47
Umar Shamsiyev
Janona
03:15
Umar Shamsiyev
O'ynasa
03:39
Umar Shamsiyev
Onam
04:09
Umar Shamsiyev
Vatan
03:49
Umar Shamsiyev
Qani-qani
04:03
Umar Shamsiyev
Omonat gildirak (soundtrack)
03:36
Umar Shamsiyev
Mayli-mayli
03:24
