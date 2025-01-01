Главная
Shahlo Ahmedova
yangi mp3 qo'shiqlari
Shahlo Ahmedova
Man oshiqu bemoring
00:14
Shahlo Ahmedova
Habibi 2025
00:14
Shahlo Ahmedova
Yali yali
00:10
Shahlo Ahmedova
Sevayin Layliday bo'l mani Majnunim (Avayla)
02:57
Shahlo Ahmedova
Kuz
03:06
Shahlo Ahmedova
Avayla
02:57
Shahlo Ahmedova
Sevayin Layliday bo'l mani Majnunim
00:13
Shahlo Ahmedova
Isbotla
02:49
Shahlo Ahmedova
Jamal kudu (cover)
02:25
Shahlo Ahmedova
Tushim
04:13
Shahlo Ahmedova
Jamal Jamaloo
02:25
Shahlo Ahmedova
YORA
03:33
Shahlo Ahmedova
O, yes
03:14
Shahlo Ahmedova
O'g'ri
03:20
Shahlo Ahmedova
Behet Ghol Midam (cover)
04:17
Shahlo Ahmedova
O’g’ri
03:14
Shahlo Ahmedova
TUN
03:23
Shahlo Ahmedova
Sensiz yor
03:25
Shahlo Ahmedova
,
David Guetta
Get together
02:22
Shahlo Ahmedova
No love
03:00
Shahlo Ahmedova
Daryo
04:05
