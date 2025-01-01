Главная
Dilmurod Sultonov
yangi mp3 qo'shiqlari
Dilmurod Sultonov
Timalaq
03:40
Dilmurod Sultonov
Ha sani
04:09
Dilmurod Sultonov
Na disan
03:50
Dilmurod Sultonov
Jonim (2024)
03:15
Dilmurod Sultonov
Onalarga yuz yosh bersin
03:57
Dilmurod Sultonov
Dona-dona
03:14
Dilmurod Sultonov
Capuchino
03:36
Dilmurod Sultonov
Mo'chchi
03:09
Dilmurod Sultonov
Hoji ona
03:26
Dilmurod Sultonov
Qonqoyma
03:33
Dilmurod Sultonov
Belchalar
03:43
Dilmurod Sultonov
Belchalaringdan
03:43
Gulsanam Mamazoitova
,
Dilmurod Sultonov
Hayot
03:36
Dilmurod Sultonov
Chidab-chidab
04:20
Dilmurod Sultonov
,
Hamdam Sobirov
Unutmayman
03:13
Ozoda Nursaidova
,
Dilmurod Sultonov
Jollimisiz
05:30
Dilmurod Sultonov
Toy bola
04:22
Dilmurod Sultonov
G'animat
04:12
Dilmurod Sultonov
Yuragim yorisi
03:50
Dilmurod Sultonov
Qara-qara
03:18
Dilmurod Sultonov
Bir qiz
03:03
