Zarifjon Safarov yangi mp3 qo'shiqlari
Zarifjon Safarov
Zebo
02:58
Zarifjon Safarov
Ko'nglima
03:21
Zarifjon Safarov
Qadrdon jora
04:21
Zarifjon Safarov
Parijon
03:12
Zarifjon Safarov
Rozimisiz
04:24
Zarifjon Safarov
Layli Laylijon
03:21
Zarifjon Safarov
Endi seni yoring bor
03:21
Zarifjon Safarov
Ranjib qaytdim koʻchangdan, Senga aytildi yor yor
03:21
Zarifjon Safarov
Laylijon
03:21
Zarifjon Safarov
Gulchiroyginam
03:58
