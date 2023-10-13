Главная
Jahongir Otajonov yangi mp3 qo'shiqlari
Jahongir Otajonov
Kunlarim
03:42
Jahongir Otajonov
Happy birthday
03:08
Jahongir Otajonov
Poram
03:21
Jahongir Otajonov
Добрейшая
02:40
Jahongir Otajonov
Giden gider
03:01
Jahongir Otajonov
Качайте
03:48
Jahongir Otajonov
Mayli-mayli (DJ Zuxa Remix)
02:51
Jahongir Otajonov
Pulim Pulim Mening tangalarim axchalarim
00:56
Jahongir Otajonov
Biyo Biyo
02:42
Jahongir Otajonov
Biyo-Biyo
02:42
Jahongir Otajonov
Nimasan
03:10
Jahongir Otajonov
Barcha shodlik senga bo'lsin
03:24
Jahongir Otajonov
Bom Bom
03:02
Jahongir Otajonov
Dunyo
03:08
Jahongir Otajonov
Gaziga bos
03:15
Jahongir Otajonov
Ko'zi qaro
03:20
Jahongir Otajonov
O'rtar
02:52
Jahongir Otajonov
O'n sakkiz yoshindadur
03:25
Jahongir Otajonov
Salom bo'lsin
04:34
Jahongir Otajonov
O'ynasin (Fa-fa)
03:05
Jahongir Otajonov
&
Ali Otajonov
Zikr
03:08
Jahongir Otajonov
&
San Jay
Ko’rsatdi yuzin
04:00
Jahongir Otajonov
Jingalamo
03:21
Jahongir Otajonov
Malla Mallamu
03:21
Jahongir Otajonov
Jonim (Remix) (2019)
03:05
Jahongir Otajonov
Jooonim
03:23
Jahongir Otajonov
Jonim (2019)
03:24
Jahongir Otajonov
Erka kiyik
03:32
Jahongir Otajonov
Jonimni beray
03:45
Jahongir Otajonov
Qaddi baland (DJ Taller mix)
02:55
Jahongir Otajonov
Qaddi baland (IP Beats Remix)
02:31
Jahongir Otajonov
Arslonman
03:15
Jahongir Otajonov
Popuri
06:13
Jahongir Otajonov
Orgatib Qoyma
03:45
Jahongir Otajonov
Onajonim (Jonli ijro)
07:24
Jahongir Otajonov
Muhabbatim qaydasan
05:38
Jahongir Otajonov
Men arslonman (Jonli ijro)
02:58
Jahongir Otajonov
Bevafo (Jonli ijro)
04:21
Jahongir Otajonov
Alam (Jonli ijro)
04:55
Jahongir Otajonov
Orvochi
04:00
Jahongir Otajonov
Baxil
04:40
Jahongir Otajonov
Ko'ngil
04:46
Jahongir Otajonov
Xushomad
03:27
Jahongir Otajonov
Fantaziya
04:38
Jahongir Otajonov
Uchrashmoq
04:47
Jahongir Otajonov
Meni seving
04:16
Jahongir Otajonov
Kunlar
03:06
Jahongir Otajonov
Ikki qalb
05:33
Jahongir Otajonov
Dilrabo
03:42
Jahongir Otajonov
Yosh emas
03:21
Jahongir Otajonov
Chaqasan
03:19
Jahongir Otajonov
Tanishim
03:43
Jahongir Otajonov
Rashk
05:21
Jahongir Otajonov
Meni sev
03:39
Jahongir Otajonov
Jonim
04:08
Jahongir Otajonov
Dog'man
05:30
Jahongir Otajonov
Dushumda
04:21
Jahongir Otajonov
Tojikcha
03:37
Jahongir Otajonov
Oq bulutlar
05:33
Jahongir Otajonov
Ollohim
04:13
Jahongir Otajonov
Majnuntol
04:01
Jahongir Otajonov
Qani o'sha go'zal qiz
03:26
Jahongir Otajonov
Ishtiboh (remix)
04:24
Jahongir Otajonov
Gullar dedilar
04:38
Jahongir Otajonov
Ishtiboh
03:50
Jahongir Otajonov
Bir ko'chaning ul boshida
04:55
Jahongir Otajonov
Bir dilrabo
03:27
Jahongir Otajonov
Ikki kabutar
05:34
Jahongir Otajonov
Arazlama
04:09
Jahongir Otajonov
Dil so'z
05:34
Jahongir Otajonov
&
Iroda Dilroz
Biz uchrashdik
03:32
Jahongir Otajonov
Sevgilim
03:43
Jahongir Otajonov
Qaldirg'och
03:56
Jahongir Otajonov
O'tsa qolarman
04:24
Jahongir Otajonov
Mayli
03:20
Jahongir Otajonov
Gulinoz
03:29
Jahongir Otajonov
Etdik
04:39
Jahongir Otajonov
Ayol makri
03:21
Jahongir Otajonov
Alishmayman
03:52
Jahongir Otajonov
Yuragim
03:34
Jahongir Otajonov
Xorazmcha
03:13
