Yodgor Mirzajonov yangi mp3 qo'shiqlari
Yodgor Mirzajonov
Ket
02:52
Yodgor Mirzajonov
Tramvay
03:58
Yodgor Mirzajonov
Laylim
03:20
Yodgor Mirzajonov
Erkam 2025
03:23
Yodgor Mirzajonov
Lablari
03:20
Yodgor Mirzajonov
Ko'rolmaslar
04:07
Yodgor Mirzajonov
Armon 2023
03:48
Yodgor Mirzajonov
Ko’rolmaslar
04:07
Yodgor Mirzajonov
Yigit nolasi
04:50
Yodgor Mirzajonov
Sevmadim
03:55
Yodgor Mirzajonov
Maktab
03:04
Yodgor Mirzajonov
Pari-pari
03:23
Yodgor Mirzajonov
Yolg'on dunyo
04:07
Yodgor Mirzajonov
Alam-alam
04:02
Yodgor Mirzajonov
Zulfizar
03:40
Yodgor Mirzajonov
Yaraladi
03:06
Yodgor Mirzajonov
Atirgul
04:03
Yodgor Mirzajonov
Layli
04:25
Yodgor Mirzajonov
Voy-voy
03:09
Yodgor Mirzajonov
Anori dona
04:18
Yodgor Mirzajonov
Oqibat
04:25
Yodgor Mirzajonov
Qizg'aldoq
03:35
Yodgor Mirzajonov
Jonim (new version)
04:11
Yodgor Mirzajonov
Azobida qoldim
03:13
Yodgor Mirzajonov
Chavandoz
03:32
Yodgor Mirzajonov
Ramazon
04:41
Yodgor Mirzajonov
Noz ila
03:17
Yodgor Mirzajonov
Dado
04:15
Yodgor Mirzajonov
Esingdamu
03:43
Yodgor Mirzajonov
Oq bulut
03:39
Yodgor Mirzajonov
Sevib qoldimda
03:56
Yodgor Mirzajonov
Sevib qoldim
03:56
Yodgor Mirzajonov
Popuri (2019)
06:00
Yodgor Mirzajonov
Yigit
02:56
Yodgor Mirzajonov
Jimi-jimi
03:32
Yodgor Mirzajonov
Qora soch
04:00
Yodgor Mirzajonov
Maya
03:23
Yodgor Mirzajonov
Seni qizg'onaman (New version)
03:12
Yodgor Mirzajonov
Jonim (version 2018)
04:10
Yodgor Mirzajonov
Yolgizginam
03:33
Yodgor Mirzajonov
Maya-maya
03:30
Yodgor Mirzajonov
Oq bulut (duet)
03:39
Yodgor Mirzajonov
Kechir
03:35
Yodgor Mirzajonov
&
Otabek Mutalxo'jayev, Behruz Tohirov
Begunoh
03:12
Yodgor Mirzajonov
&
Budur
O'zbekiston
04:10
Yodgor Mirzajonov
&
Budur
Ozbekiston
03:45
Yodgor Mirzajonov
Shamollar
03:45
Yodgor Mirzajonov
&
Dilafruz Hayitmetova
Mayli-mayli
03:09
Yodgor Mirzajonov
Dilafruz Mayli
03:45
Yodgor Mirzajonov
&
Shirin Mamatova
Ayyom muborak
02:33
Yodgor Mirzajonov
Qizaloq
03:45
Yodgor Mirzajonov
20 yil
03:45
Yodgor Mirzajonov
Sabab
03:15
Yodgor Mirzajonov
Xivali
03:01
Yodgor Mirzajonov
Rayhon
03:24
Yodgor Mirzajonov
&
Shohzamon
Yo'llarimiz ayro
03:35
Yodgor Mirzajonov
Esingdamu (remix)
03:47
Yodgor Mirzajonov
Xargalgiday
03:35
Yodgor Mirzajonov
Qizgina
03:07
Yodgor Mirzajonov
Janona
02:41
Yodgor Mirzajonov
Yonsin
03:45
Yodgor Mirzajonov
Devona bo'ldim
03:42
Yodgor Mirzajonov
Bormikan
03:21
Yodgor Mirzajonov
Ayol
03:58
Yodgor Mirzajonov
Yuragingni ber
03:49
Yodgor Mirzajonov
Sen bilan
04:02
Yodgor Mirzajonov
Azobida
03:13
Yodgor Mirzajonov
&
Komil Nosirov
Dona
03:08
Yodgor Mirzajonov
&
Shirin Mamatova
Qaylarga boray
03:26
Yodgor Mirzajonov
Adoyingman
03:21
Yodgor Mirzajonov
Zor-zor
02:57
Yodgor Mirzajonov
Buncha
03:35
Yodgor Mirzajonov
Go'zal yor
04:01
Yodgor Mirzajonov
Tonggacha
03:59
Yodgor Mirzajonov
Laylo
04:01
Yodgor Mirzajonov
Kel-kel
03:36
Yodgor Mirzajonov
Tango (remix)
03:19
Yodgor Mirzajonov
Yonimda
04:14
Yodgor Mirzajonov
Yolg'izlik qiynar
03:36
Yodgor Mirzajonov
Yolg'izim
04:14
Yodgor Mirzajonov
Hayotim
04:20
Yodgor Mirzajonov
Hayolimda
04:09
Yodgor Mirzajonov
Tushlarimda
03:21
Yodgor Mirzajonov
Tohir Zuhro
04:33
Yodgor Mirzajonov
Taqdir
04:04
Yodgor Mirzajonov
So'zlarim tingla
03:35
Yodgor Mirzajonov
Sog'inganimda
03:38
Yodgor Mirzajonov
Sevgilim
03:26
Yodgor Mirzajonov
Sevaman deb ayt
04:00
Yodgor Mirzajonov
Sensiz
03:23
Yodgor Mirzajonov
Seni qizg'onaman
03:44
Yodgor Mirzajonov
Sensan
04:01
Yodgor Mirzajonov
Senga
03:39
Yodgor Mirzajonov
Sen uchun
03:43
Yodgor Mirzajonov
Sen deya
03:29
Yodgor Mirzajonov
Ra'no
04:42
Yodgor Mirzajonov
O'ylayman
03:44
Yodgor Mirzajonov
Parizoda
03:37
Yodgor Mirzajonov
Oyg'uncha
03:12
Yodgor Mirzajonov
Otajon
05:15
