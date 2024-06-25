Главная
G'aybulla Tursunov
G'aybulla Tursunov yangi mp3 qo'shiqlari
G'aybulla Tursunov
O'zim bilaman (сover)
04:16
G'aybulla Tursunov
Qizim (Omanatim filmiga Soundtrack)
04:35
G'aybulla Tursunov
Leylam
02:57
G'aybulla Tursunov
Yolg’on ekan
03:15
G'aybulla Tursunov
Shunchaki
03:21
G'aybulla Tursunov
Bitta seni sevsam yetar
00:33
G'aybulla Tursunov
Yor
03:44
G'aybulla Tursunov
Janona
03:59
Jasmin
&
G'aybulla Tursunov
Dil
04:21
Jasmin
&
G'aybulla Tursunov
Ey dil
04:16
G'aybulla Tursunov
Sharob
02:35
