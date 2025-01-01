Главная
Asad Toshpulatov
Asad Toshpulatov
Asad Toshpulatov
yangi mp3 qo'shiqlari
Asad Toshpulatov
Layli Majnun
03:48
Asad Toshpulatov
Любовь и боль (Uzbekcha Cover)
04:38
Asad Toshpulatov
Chahun Main Ya Naa (Uzbekcha Cover)
01:48
Asad Toshpulatov
Unutolmadim (Cover Shohruhxon va Shahzoda)
01:04
Asad Toshpulatov
Kel yashaylik (Cover Tohir Sodiqov)
01:20
Asad Toshpulatov
На душе туман (Qalbimda tuman Uzbekcha)
03:21
Asad Toshpulatov
В сердце моем (Kel azizim uzbekcha)
00:33
Asad Toshpulatov
Unut (Cover Jaloliddin Ahmadaliyev)
00:57
Asad Toshpulatov
Oshig'ingman
01:48
Asad Toshpulatov
Mana yuragim ol (Uzbekcha Cover)
02:22
Asad Toshpulatov
Kometa (Uzbekcha Cover)
00:56
Asad Toshpulatov
Jadeye Yektarafe (Uzbekcha Cover)
01:31
Asad Toshpulatov
Enta Eih (Uzbekcha Cover)
00:53
Asad Toshpulatov
Azizam (Cover Manzura)
00:26
Asad Toshpulatov
Aram Aram (Uzbekcha Cover)
00:45
