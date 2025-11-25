Farrux Raimov – Sog'indi yurak

Исполнитель:Farrux Raimov
Песня:Sog'indi yurak
Дата релиза:3 месяца назад
Битрейт:256 kbps
Формат:MP3
Размер:2.07 MB
Продолжительность:01:07
Жанр:#Поп-музыка
На этой странице вы можете послушать Farrux Raimov — Sog'indi yurak онлайн (01:07) и получить через Telegram-бот в формате MP3, 256 kbps. Дата публикации: 25.11.2025. Кириллица: Фарруx Раимов - Согинди юрак.

Yurak yurak o yurak sog'inib ketdi bu yurak
Sensiz tamom bo'lib,
Umri xazon bo'lib,
Og'rinib ketdi bu yurak




