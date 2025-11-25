Jamshid Ximmatov – Dil
СлушатьTelegram
|Исполнитель:
|Jamshid Ximmatov
|Песня:
|Dil
|Дата релиза:
|3 месяца назад
|Битрейт:
|256 kbps
|Формат:
|MP3
|Размер:
|0.95 MB
|Продолжительность:
|00:30
|Жанр:
|#Поп-музыка
|Исполнитель:
|Jamshid Ximmatov
|Песня:
|Dil
|Дата релиза:
|3 месяца назад
|Битрейт:
|256 kbps
|Формат:
|MP3
|Размер:
|0.95 MB
|Продолжительность:
|00:30
|Жанр:
|#Поп-музыка
Dardimni aytsam sizga tinglarmisiz yorim
Ko'nglimga malham bo'lib kelarmisiz borim
Dardimni aytsam sizga tinglarmisiz yorim
Meni yana telba deb o'ylab yurmang yorim