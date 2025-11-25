Jamshid Ximmatov – Dil

На этой странице вы можете послушать Jamshid Ximmatov — Dil онлайн (00:30) и получить через Telegram-бот в формате MP3, 256 kbps. Дата публикации: 25.11.2025. Кириллица: Жамшид Xимматов - Дил.

Dardimni aytsam sizga tinglarmisiz yorim
Ko'nglimga malham bo'lib kelarmisiz borim
Dardimni aytsam sizga tinglarmisiz yorim
Meni yana telba deb o'ylab yurmang yorim

