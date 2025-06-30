Bugun bizni hamma taniydi
Gullar berar mehrni qushib
Deyishar bir kursam qaniydi
Tillarida biz aytgan qushiq
Bugun bizni hamma taniydi
Gullar berar mehrni qushib
Deyishar bir kursam qaniydi
Tillarida biz aytgan qushiq
Ismimizni biladi hamma
Biz dunyoning oshiqlarmiz
Sevishganlar yuraklarida
Aylanadi qushiqlarimiz
O'sib chiqdik oyoq ostidan
O'zlaricha mensimadilar
Kun kurmadik kibr dastidan
Qo'l uzatsak qo'l bermadilar
Tuhmatlardan chiqmadi bu bosh
Hech tinmadi kuzimdagi yosh
Hatto qushiq kuylatmadilar
Biz tomonga chiqquncha quyosh