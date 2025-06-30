Ozoda Nursaidova, Tolib Musofir - Oshiqlar MP3 (2025) — слушайте онлайн или скачайте песню в формате MP3 с качеством 256 kbps, длительностью 05:48. Оригинальная версия, без рекламы.
Песня была опубликована 30.06.2025. Наслаждайтесь песней в отличном качестве!
Кириллица: Озода Нурсаидова, Толиб Мусофир - Ошиклар

Bugun bizni hamma taniydi
Gullar berar mehrni qushib
Deyishar bir kursam qaniydi
Tillarida biz aytgan qushiq

Bugun bizni hamma taniydi
Gullar berar mehrni qushib
Deyishar bir kursam qaniydi
Tillarida biz aytgan qushiq

Ismimizni biladi hamma
Biz dunyoning oshiqlarmiz
Sevishganlar yuraklarida
Aylanadi qushiqlarimiz

Ismimizni biladi hamma
Biz dunyoning oshiqlarmiz
Sevishganlar yuraklarida
Aylanadi qushiqlarimiz

O'sib chiqdik oyoq ostidan
O'zlaricha mensimadilar
Kun kurmadik kibr dastidan
Qo'l uzatsak qo'l bermadilar

Ismimizni biladi hamma
Biz dunyoning oshiqlarmiz
Sevishganlar yuraklarida
Aylanadi qushiqlarimiz

Ismimizni biladi hamma
Biz dunyoning oshiqlarmiz
Sevishganlar yuraklarida
Aylanadi qushiqlarimiz

Tuhmatlardan chiqmadi bu bosh
Hech tinmadi kuzimdagi yosh
Hatto qushiq kuylatmadilar
Biz tomonga chiqquncha quyosh

Последние песни

MuzFm.TV
00:00 / 00:00