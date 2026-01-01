Главная
Sayyora Qoziyeva
yangi mp3 qo'shiqlari
Ayollar
02:58
Пари-пари
03:40
Qo'shig'im qo'shiq
03:27
,
Dilfuza Rahimova, Hasan va Husan
To'y bo'ladi
04:29
Ne-ne nest
03:45
Alla yar
03:58
Samarqand qizlari
03:06
Manga bir boq-boq
04:39
Dustat doram (Tojikcha)
03:54
Qad megama (Tojikcha)
03:20
Musofir
04:49
Sadqa (Tojik tilida)
03:36
Nega-nega
03:41
Dadam xotirasiga
04:20
Chanqovuz
03:58
Lezginka
03:14
Bozam dilam
03:46
Kim oladi
03:33
Chaki-chaki boron
04:21
Chakra-chaki
02:23
Bog'a boraman
03:11
