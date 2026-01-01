Главная
Feruza Karimova
Исполнитель
Feruza Karimova
yangi mp3 qo'shiqlari
yangi mp3 qo'shiqlari
Go'zalim onam
02:59
Go’zalim onam
02:59
Ramazon
04:09
Ramazon
04:09
Galin keldi
03:29
Galin keldi
03:29
Oy qizim
03:20
Oy qizim
03:20
Ketma
04:32
Ketma
04:32
Dastingdan
04:10
Dastingdan
04:10
Dunyo
03:43
Dunyo
03:43
Feruza Karimova
Vatan (Solo version)
04:09
Kuchim yetarmi
03:35
Kuchim yetarmi
03:35
Bahor
03:12
Bahor
03:12
Gulmanimdur
04:46
Gulmanimdur
04:46
Yusufxon Nurmatov
,
Feruza Karimova
Bolangman
04:03
Sovchilar
03:08
Sovchilar
03:08
Shahzod Murodov
,
Feruza Karimova
Soy bo'yida
02:29
Gelin geldi
03:30
Gelin geldi
03:30
Adashdimmi
03:35
Adashdimmi
03:35
Vatan
04:03
Vatan
04:03
Ona
04:20
Ona
04:20
Netay yuragim
04:03
Netay yuragim
04:03
Feruza Karimova
Muhabbat azob ekan
03:54
Lazgi
04:15
Lazgi
04:15
