Главная
Исполнители
Abdulla Rahimjonov
Исполнитель
Abdulla Rahimjonov
Новинки
Популярные
Инфо
Abdulla Rahimjonov
yangi mp3 qo'shiqlari
Abdulla Rahimjonov
Umr
02:53
Abdulla Rahimjonov
Yodimga tushding
04:23
Abdulla Rahimjonov
Ey quyosh
04:53
Abdulla Rahimjonov
Turon bo'l
03:22
Abdulla Rahimjonov
Bor bo'l muhabbat
04:38
Abdulla Rahimjonov
Vafodor
03:33
Abdulla Rahimjonov
Onajonim
06:07
Abdulla Rahimjonov
Rom etar
03:54
Abdulla Rahimjonov
Sanamim
03:28
Abdulla Rahimjonov
Oqar suv
04:38
Abdulla Rahimjonov
Malikam
03:33
Abdulla Rahimjonov
Bol kulsin
03:45
Abdulla Rahimjonov
Yazgul
03:50
00:00
/
00:00