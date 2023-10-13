Yulduz Abdullayeva
Yulduz Abdullayeva yangi mp3 qo'shiqlari

Sog'indim
Yulduz Abdullayeva
Sog'indim
04:05
Og'a bola
Yulduz Abdullayeva
Og'a bola
03:38
Gunoh
Yulduz Abdullayeva
Gunoh
03:48
Kelganda bahor
Yulduz Abdullayeva
Kelganda bahor
03:20
Qor yog'adi
Yulduz Abdullayeva
Qor yog'adi
04:43
Ko'rgim kelaveradi (New version)
Yulduz Abdullayeva
Ko'rgim kelaveradi (New version)
03:36
Kelma
Yulduz Abdullayeva
Kelma
04:32
Lov-lov yonaman
Yulduz Abdullayeva
Lov-lov yonaman
03:42
Hay bola-bola
Yulduz Abdullayeva
Hay bola-bola
03:19
Tasalli
Yulduz Abdullayeva
Tasalli
03:38
Kechir
Yulduz Abdullayeva
Kechir
04:06
Ketma vafodorim
Yulduz Abdullayeva
Ketma vafodorim
04:10
Bunchalar
Yulduz Abdullayeva
Bunchalar
04:09
Bo'lmadi ketdim
Yulduz Abdullayeva
Bo'lmadi ketdim
03:50
Askar
Yulduz Abdullayeva
Askar
04:09