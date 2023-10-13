Главная
Yulduz Abdullayeva
Yulduz Abdullayeva yangi mp3 qo'shiqlari
Yulduz Abdullayeva
Sog'indim
04:05
Yulduz Abdullayeva
Og'a bola
03:38
Yulduz Abdullayeva
Gunoh
03:48
Yulduz Abdullayeva
Kelganda bahor
03:20
Yulduz Abdullayeva
Qor yog'adi
04:43
Yulduz Abdullayeva
Ko'rgim kelaveradi (New version)
03:36
Yulduz Abdullayeva
Kelma
04:32
Yulduz Abdullayeva
Lov-lov yonaman
03:42
Yulduz Abdullayeva
Hay bola-bola
03:19
Yulduz Abdullayeva
Tasalli
03:38
Yulduz Abdullayeva
Kechir
04:06
Yulduz Abdullayeva
Ketma vafodorim
04:10
Yulduz Abdullayeva
Bunchalar
04:09
Yulduz Abdullayeva
Bo'lmadi ketdim
03:50
Yulduz Abdullayeva
Askar
04:09
