Nargiz
yangi mp3 qo'shiqlari
Nargiz
Bag'ringga bos
03:28
Nargiz
Uchrashgandik
03:34
Nargiz
Bora-bora
04:11
Nargiz
San-san
03:11
Nargiz
Hakalakam
02:27
Nargiz
Родина
03:00
Nargiz
Turfa gullar (Remix)
04:25
Nargiz
Onajonim
04:17
Nargiz
Qilpillama
02:41
Nargiz
Bir do'stim bor
03:31
Nargiz
Mayli
04:16
Nargiz
To'ylar muborak
03:06
Nargiz
Checha
03:23
Nargiz
Xorazmcha
03:06
Nargiz
Nastarin
04:18
Nargiz
Asal o'g'lim
03:41
Nargiz
Turfa gullar
04:28
Nargiz
Bor-bor
04:32
Nargiz
Azizim-baxtiyorim
03:26
Nargiz
Senga xatlar yozdim
03:44
Nargiz
Kishmish
02:53
